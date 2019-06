Fragile – Der Bildband des meistprämierten Tierfotografen weltweit ist ein Bildband von teNeues Media vom 3. Juni 2019.

Fragile – Der Bildband des meistprämierten Tierfotografen weltweit: Kaum etwas fasziniert den Menschen mehr als die atemberaubende Vielfalt der Tierwelt. Gleichzeitig ist kaum etwas bedrohter – Schätzungen zu Folge sind in den letzten 50 Jahren etwa 60% aller Arten weltweit ausgestorben.

Pedro Jarque Krebs, vielfach ausgezeichneter Tierfotograf, nimmt diese „fragile“ Welt in den Fokus seiner Bilder, um auf ihre Zerbrechlichkeit aufmerksam zu machen. Indem er jedes Tier, sei es Vogel, Reptil oder Raubkatze, in ihrer ganz eigenen Intimität darstellt, reißt er die Barrieren ein, die sich zwischen uns und der Tierwelt aufgebaut haben. So entstehen Fotos von atemberaubender Schönheit, die uns eindrucksvoll vor Augen führen: Der Mensch ist nicht das Zentrum des Universums und der Schutz der Umwelt ist seine vielleicht wichtigste Aufgabe.

Ich muss hier wirklich ganz klar sagen, dass ich noch nie irgendwo in meinem Leben schönere Aufnahmen von Tieren gesehen habe als in diesem Buch. Die Fotografien sind einfach in jeder Hinsicht spitze. Bei jedem Bild entdeckt man so viele Details und nimmt die Schönheit der entsprechenden Tiere gefühlt das erste Mal wirklich wahr. Ganz besonders hat mir das Bild von einem Panther gefallen. Alles sehr schwarz und der Kopf zeichnete sich ab. Das ist wirklich hohe Kunst und daher meine ganz klare Kaufempfehlung, wie ich sie selten ausspreche.

10 von 10 tierisch guten Fotografien