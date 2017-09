Foto auf Aluminium von ZOR.com hatte ich diese Tage entdeckt und musste das gleich mal ausprobieren, wie sich so etwas wohl anfühlt?

Wer mich kennt weiß: Meine ganze Wohnung hängt voll mit Bildern. Im Schlafzimmer hängen die etwas schmuddeligen, nein Spaß beiseite, dort hängen Erotische Bilder. Mein Flur ist meine Galerie für Künstler wie van Gogh oder Vermeer und in meinem Wohnzimmer hängen Filmbilder bzw. alles was irgendwie mit Film und Fernsehen zu tun hat, meine große Leidenschaft.

Diese Tage habe ich zum ersten Mal etwas von ZOR.com gehört ein Dienst wie erst einmal viele, die Bilder drucken können. Davon gibt es ja Webseiten wie Sand am Meer, aber ZOR ist die erste, bei der ich sehe, dass man Bilder auf Forex, Acryl und Aluminium drucken kann. Letzteres hat sofort mein Interesse geweckt, wie mag sich ein Bild auf Aluminium anfühlen?

Ich habe also überlegt in welcher Größe ich eines brauchte und in meinem Wohnzimmer war passenderweise noch eine Fläche frei für ein 60cm x 40cm Bild. Das Motiv war auch schnell klar, wir hatten im Freundeskreis diese Tage zum bestimmt 20. Mal den Film Falling Down gesehen, das Plakat dazu musste es sein. Falling Down ist meiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten, ich bin großer Fan und wollte schon immer ein Bild von dem Filmplakat im Wohnzimmer haben, warum also nicht auf Aluminium. Überrascht war ich vom Preis, in meiner ausgesuchten Größe kostet es nur 15,99 EUR plus Versand. Das ist ja fast geschenkt, wer öfter mal Bilder in der Größe zb. auf Leinwand kauft weiß das die Preise da viel höher sind. Ich habe es also direkt bestellt und schaut euch das Resultat an.

Eine klasse Qualität hat das. Der Direktdruck auf alu dibond ist auch ganz dünn, dennoch stabil und wiegt kaum etwas. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es mit doppelseitigen Klebeband an der Tapete befestigt, es hält richtig gut. Ich musste mir also nicht einmal die Mühe machen einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ich bin richtig begeistert, wenn man mit der Hand drüber fährt merkt man richtig die Erhebungen bzw. das es irgendwie reingedruckt wurde. Ich weiß zwarnicht genau wie das funktioniert, es sieht aber wie ein normales Poster aus, man merkt kaum einen Unterschied und hat etwas Besonderes in seiner Wohnung hängen und nicht das was jeder hängen hat. Jetzt bin ich schon am weiter überlegen, das wäre zb. auch eine tolle Idee für eure liebsten, ein Päärchebild auf Alu, hat auch was. Schaut euch ZOR.com einfach selbst mal an, ich fand auch die Lieferung ziemlich schnell, alles innerhalb einer Woche. Viel Spaß mit eurem Alu, Acryl oder Forex Bild.