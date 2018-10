Forza Horizon 4 ist ein Rennspiel von Microsoft aus dem Jahr 2018.

30 Bewertungen Forza Horizon 4 - Standard Edition - [Xbox One] Großbritannien von seiner schönsten Seite. Entdecken Sie Küstenstraßen, Täler, Seen, Schlösser und atemberaubende Landschaften in spektakulärer 4K-Grafik und HDR auf Xbox OneX und Windows 10 PC

Passen Sie Ihre Fahrweise an die Jahreszeiten an. Erkunden Sie eine ständig verändernde Welt auf trockenen, nassen, matschigen, schneebedeckten und vereisten Straßen

Jede Woche neue Inhalte. Jede Woche bringt ein neuer Wechsel der Jahreszeiten neue Themeninhalte, Gameplay, Herausforderungen und Belohnungen

Sammeln, modifizieren und fahren Sie über 450 Autos. Genießen Sie den größten und vielfältigsten Horizon-Fuhrpark, darunter über 100 lizenzierte Hersteller

Racing. Stunts. Tuning. Erforschen. In der neuen Kampagne gibt es keine Grenzen. Steigen Sie in Ihr Lieblingsfahrzeug und erleben Sie den ultimativen Fahrspaß - egal ob auf der Straße oder Offroad.

Forza Horizon 4: Erlebe zum ersten Mal in der Welt der Renn- und Motorsportspiele eine gemeinsame offene Welt mit wechselnden Jahreszeiten. Entdecke wunderschöne Landschaften, sammle mehr als 450 Autos und werde im alten Großbritannien ein Horizon-Superstar. Erfreue dich an der größten und vielfältigsten Auswahl an Horizon-Autos, einschließlich über 100 lizenzierter Hersteller.

Alle paar Jahre kommt ein neues Forza und diese Spielreihe ist die, auf die ich auch immer am meisten warte. Seit ich das erste Forza gespielt habe bin ich hin und weg von der Reihe. Das ist ebenso die Reihe, die ich auch am meisten spiele. Da sind 100-200 Spielstunden ja nichts und ganze Tage verschwinden einfach im Spiel, vor allem in der Horizon Reihe, denn in diesen Welten kann man sich einfach verlieren. Auch dieses Mal ist das wieder so, die Welt sieht einmal mehr hervorragend aus und orientiert sich an England mit den vielen kleinen Ortschaften, Schlössern und Feldern. Grafisch ist das wieder mal eine Wucht, da gibt es so gar nichts zu meckern. Ich spiele es in 4k und bin bei jedem Rennen aufs neue beeindruckt. Das ist einfach nur wow Effekt.

Das grandiose aber in diesem Teil sind die Jahreszeiten. Diese dauern immer ein paar Tage und wirken sich enorm auf die Spielwelt aus. Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter, all diese Jahreszeiten haben so ihren eigenen Stil und wirken sich enorm auf das Fahrverhalten an, zudem wirkt die Welt noch ein wenig realistischer. Ich selbst finde den Sommer zum fahren am angenehmsten und den Winter optisch am schönsten.

Darüber hinaus ist das Spiel wie gewohnt großartig. Man kann über 450 Autos sammeln, muss Rennen fahren, Scheunen finden, Stunts fahren und und und. Auch eine neue Idee sind die Häuser, die man kaufen kann und als Schnellreisepunkt freischalten kann.

Ich . bin einfach von diesem neuen Forza mehr als begeistert und kann euch das Spiel sehr empfehlen. Für Rennspielfans ein absoluter Pflichtkauf, seiner Zeit kaufte ich mir für die Forza Reihe extra eine Xbox und ich habe es keinen Tag bereut.

10 von 10 Rennrunden