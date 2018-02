Formel 1-Jahrbuch 2017: Der große Saisonrückblick ist ein Buch aus dem Verlag Motorbuch in der Auflage: 1 von 15. Dezember 2017.

Formel 1-Jahrbuch 2017: Der große Saisonrückblick: Jeder Formel-1-Fan sollte diesen Rückblick auf die Saison 2017 in seinem Bücherregal stehen haben. Denn in diesem Buch kann er noch einmal in aller Ruhe jedes Rennen vom Start bis zur Zieleinfahrt nachvollziehen, mit allen Boxenstopps, Überholmanövern und sonstigen Höhepunkten. Dazu gibt es Hintergrundinformationen, Berichte zu Teams und Fahrern und – am Ende der Saison unverzichtbar – eine ausführliche Statistik mit allen Zahlen und Daten eines jeden Rennwochenendes. Das alles wie immer mit einer Auswahl hervorragender Fotos, die einen jedes Rennen noch einmal »live« erleben lassen. Ein rundum gelungenes Buch für jeden echten Fan!

Ich hatte ja erst kürzlich ein Buch mit Statistiken der Formel 1 Saison, die nun hinter uns liegt vorgestellt und war davon schon begeistert. Noch begeisterter bin ich aber von diesem Buch, was sehr viele in der Qualität einfach nur super Bilder beinhaltet. Jeder Grand Prix wird so kurz vorgestellt mit Bildern, bekommt dann eine Textpassage, wo die wichtigsten Ereignisse beschrieben werden und am Ende gibt es nochmal einen Überblick über alle Statistiken, sogar dann optisch hochwertig ausgearbeitet. Ein tolles Buch, geeignet für jeden Formel 1 Fan.

8,5 von 10 Formel 1 Boliden