Forever Yang: Ein Roadtrip durch die chinesische Küche: Die Reihe der erfolgreichen Reise-Abenteuer-Kochbücher bei Umschau geht weiter: mit „Forever Yang“! Ein Roadtrip durch China – von der Szenegastronomie in Millionenstädten bis in die Abgeschiedenheit der Bergdörfer. Das Ergebnis: 100 authentisch vegane Rezepte und die Neuentdeckung der chinesischen Küche.

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, zunächst sei erwähnt, dass das Buch auch mal Zwischenschritte zeigt, was ich bei einem Kochbuch eigentlich weniger kenne, es aber immer fordere, dass solche Dinge mal gezeigt werden. Dazu kommt, dass ich echt gerne chinesisch esse, doch ein Kochbuch dazu, wenn ich so recht überlege, noch nie in den Händen gehalten habe. Endlich kann ich mir die vielen Leckereien, die ich sonst nur aus dem chinesisches Restaurant kenne, selbst machen, zumindest kann ich es versuchen, was gerade bei Suppen ein Highlight sein wird, glaube ich.

Leider ist das Buch schlecht sortiert. Im Verzeichnis findet man zwar alles, wenn man weiß wie es heißt. Das weiß ich aber oft nicht und so sind Suppen quer verstreut. Im Register stehen sie mehrfach drinnen. Ein Beispiel „Kalte Mangosupper“ steht unter K wie Kalte aber auch unter M wie Mangosuppe. Finde ich nicht schön so etwas, dadurch wird es unübersichtlich. Man muss also, wenn man mit den Begriffen nicht so vertraut ist auf seiner Suche also ständig das komplette Buch durchblättern.

Ich bin zwar begeistert, dass es mal ein chinesisches Kochbuch in meine Hände geschafft hat aber man hätte es für Amateurköche wie mich wesentlich einfacher gestalten können.

6,5 von 10 Mangosuppen, kalt