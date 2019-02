Ford Transit: Eine europäische Transporterlegende ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 31. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 6.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ford Transit: Eine europäische Transporterlegende: Der Transit ist seit über 40 Jahren das meistverkaufte leichte Nutzfahrzeug in Europa. Obwohl er immer ein wenig im Schatten des VW-Bus stand, hat sich auch der klassische Transit zum Kultmobil entwickelt. Nach dem erfolgreichen Buch über den VW LT ist dies das zweite aus dem HEEL Verlag über einen Kulttransporter, über den es zuvor nichts zu lesen gab.

Ford Transit waren schon immer wunderschöne Autos, das zeigt dieses Buch eindrucksvoll. Ich bin ja eh ein Fan von so kleinen Transportern wie zb. auch den T1 von VW. Der Transit sieht fantastisch aus und hat eine eindrucksvolle Geschichte. Er sieht aber, wie ich finde, heute besser aus als damals, wobei er damals zu den Anfängen auch so seinen ganz eigenen Charme hat. Wer, wie ich, Fan von dieser Transportlegende ist sollte unbedingt in dieses Buch hinein schauen, ich kann euch das sehr empfehlen, man bekommt hier wirklich alles über die Geschichte erzählt und dazu hunderte toller Bilder, einfach fantastisch.

9,0 von 10 Transportlegenden