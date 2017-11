Ford Mustang: Das schnellste Pony der Welt – seit 1964 ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag von 2017.

Ford Mustang: Das schnellste Pony der Welt – seit 1964: Nur wenige Automodelle schaffen es, gleich eine eigene Fahrzeuggattung zu etablieren. Der Ford Mustang sollte mit dem ersten Modell von 1964 jedoch eine regelrechte Lawine sogenannter „Pony Cars“ lostreten – üppig motorisierte, für amerikanische Verhältnisse aber relativ kompakte Sportwagen mit langer Motorhaube.

Der Ford Mustang ist ein Traumauto, so einfach muss man es mal sagen. Ich weiß gar nicht mehr wann ich den ersten gesehen habe, wahrscheinlich als Kind im Fernsehen, da war ich sowieso begeistert für Autos, vor allem aber amerikanische und im Speziellen für den Ford Mustang. Dabei fand ich die aus den 60ern am coolsten. In den 90ern wurden sie dann wesentlich moderner von der Form, das gefällt mir auch extrem und wenn ich mir diesen Wunsch, selbst mal einen zu besitzen, erfüllen würde, würde ich das 2017er Modell nehmen, einfach so eine tolle Form, zum verlieben. Was den Ford Mustang genau ausmacht erzählt dieses Buch, nicht trocken, sondern richtig Lebhaft mit Geschichten der Besitzer, quer durch alle Modelle.

Wer es etwas technischer mag, dem kann ich Ford Mustang: seit 1964 (Modellkompass) empfehlen, beide Bücher ergänzen sich übrigens auch ganz wunderbar.

Der erste Ford Mustang, der 1964 vom Band rollte, war ein weißes Cabriolet mit rotem Interieur. Die amerikanische Legende, Ahnherr der nach ihm benannten »Pony Cars«, ist also mittlerweile über 50 Jahre alt. Für ein Pkw-Modell ein wahrhaft hohes Alter, das allein schon Beweis genug für seinen auch wirtschaftlichen Erfolg ist. Aber so alt werden Autos auch nicht, wenn sie es nicht schaffen, mit der Zeit zu gehen, stets jung und aktuell zu bleiben. Das bedingt zahlreiche technische Verbesserungen und mehrfache Generationswechsel. Mehr als genug Stoff also für diesen Modellkompass von Matthias Gerst zu einem ganz besonderen Fahrzeug.

8,5 von 10 rassigen Pferden