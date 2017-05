Football Leaks: Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball: Dass es in der Welt des Fußballs immer weniger um den Sport und immer mehr um schmutzige Geschäfte geht, ahnen die Fans nicht erst seit den Skandalen um die Fifa und die vermeintlich gekaufte WM 2006 in Deutschland. Die „Football Leaks“ bieten nun erstmals Einblicke in die Schattenwelt der Branche, offenkundig wird die grenzenlose Gier, die hinter den Kulissen des Weltfußballs herrscht. Der Whistleblower „John“ hat dem SPIEGEL 1,9 Terabyte geheimer Daten übergeben: Rund 18,6 Millionen Dokumente über Verhandlungen, Verträge und Abkommen, die deutlich machen, dass für die Akteure im Profifußball Moral und Gesetz oft kaum Gültigkeit zu haben scheinen – weder für Vereine, Spieler, Manager noch für die mächtigen, aber im Hintergrund agierenden Spielerberater.

In „Football Leaks“ beschreiben Rafael Buschmann und Michael Wulzinger die wichtigsten Enthüllungen, die sie aus dem riesigen Datenberg in monatelanger Recherche zusammengetragen haben. Zugleich ist ihr Buch die packende Geschichte eines Whistleblowers, der den Fußball von mafiösen Einflüssen befreien will – und der inzwischen selbst zum Gejagten geworden ist.

Das Buch ist im Grunde total interessant, sicher kennen die ein oder anderen von euch die Spiegel Berichte über dies Thema. Das Buch ist noch einmal eine Zusammenfassung der Ereignisse sozusagen, lässt aber leider einige sehr pikante Stellen weg, bzw. schafft es diese so zu umfahren, dass man es kaum merkt. Ich meine damit die Steuerhinterziehung von Mesut Özil und die seltsamen Zahlungen von Leverkusen an den Vater von Julian Brandt beim Transfer. Fast könnte man meinen das Buch will dies nicht noch einmal erwähnen, wobei das nach meiner Ansicht nach am spannendsten gewesen wäre. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, das Buch ist dennoch klasse und bietet einen, man kann schon sagen, abartigen Blick hinter die Kulissen des Fußballs.