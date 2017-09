Foodboom: Das neue Kochen ist ein Buch aus dem ZS Verlag von 2017.

Foodboom: Das neue Kochen: Und es hat Boom gemacht! Hier kommt DAS Buch für alle, die Lust auf „Gönn dir!“-Rezepte haben, die Spaß am Genuss, am Ausprobieren, am „Einfach machen“ und am Freunde bewirten haben. Das Konzept? Ist unkonventionell, experimentell, easy und löst sich von Zwängen und Regeln. Ordentlich Deftiges gibt es unter der Rubrik „Reingehaun“, Alltags-Lieblinge unter „Sparschwein-Rezept“ und den großen Genuss zum Angeben findet man unter „Wochenend-Knaller“. Die Party steigt schon beim Kochen!

Das Buch richtet sich mit seiner Sprache und Aufmachung eher an die jungen Menschen, also an die, die vielleicht gerade eine eigene Wohnung haben, die, die gerade das erste Mal von zuhause weg sind und vielleicht noch nicht so wissen was man mit der Küche alles wunderbares machen kann. Klar ist, dass sich solche jungen Menschen kein Kochbuch kaufen werden, zumindest keines, das nach einem normaleren Stile konzipiert ist, daher fand ich die Idee ein Kochbuch so umzusetzen richtig gelungen. Das ganze Design spricht mich sehr an und sieht modern aus, ideal eben für alle jungen Köche, aber auch für uns ältere junggebliebenen.

8,5 von 10 Sterneköchen