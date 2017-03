Food Truck Kitchen: Originalrezepte und Geschichten: Food Trucks begeistern die Menschen auf der ganzen Welt. Die rollenden Küchen bringen internationale, mit Stolz und Leidenschaft gekochte Gerichte da hin, wo das Essen am besten schmeckt: unter freiem Himmel direkt zu den Menschen. Ob Pakoras, vegane Cevapcici, Churros oder Pulled Pork Burger – Food Trucks verkaufen eine Vielfalt an Köstlichkeiten für alle, die gutes, unkompliziertes Essen aus der Hand lieben. So verschieden wie die mit viel Aufwand umgebauten, liebevoll dekorierten Trucks sind auch die Biografien ihrer Macher. Oft Quereinsteiger, die einen gut bezahlten Job an den Nagel gehängt und Sicherheit gegen Abenteuer eingetauscht haben. Mit ihrem Mut und ihrer Leidenschaft sind sie Pioniere einer neuen, dynamischen und völkerverbindenden Esskultur. Eine Hommage an die schönen Trucks, ihre mutigen Betreiber und eine weltoffene Lebensart.

Was zur Hölle sind Food Trucks? Das hatte ich mich die Tage gefragt, ich konnte mir darunter nur wenig vorstellen. Der erste Gedanke der mir kam war solche Hähnchenwagen oder Eiswagen. Was anderes konnte ich mir nicht vorstellen. Nachdem ich nun gesehen habe was sich manche Menschen kreatives einfallen lassen bin ich total begeistert. Sehr viele gibt es aber noch nicht in Deutschland. In Berlin gibt es die meisten, in meiner Nähe nur in Hamburg, da müsste ich dann aber 3 Stunden mit dem Auto fahren. Schade also, vielleicht ist dieses Buch aber auch ein Anreiz für viele auch so eine kreative Idee zu haben, das wäre grandios, denn ich denke genau sowas braucht man auf den Straßen, eine tolle Alternative zu den Dönerbuden die man sonst so hat. Besonders spannend fand ich das Candycar, da wäre ich sofort Kunde. In diesem Buch werden also die Food Trucks vorgestellt, nicht nur die Trucks, sondern auch jede Menge Rezepte. Man sollte das Buch aber nicht lesen wenn man Hunger hat, das ist total fies denn, mir ist das Wasser im Munde zusammen gelaufen. Wer sowas in seiner Nähe hat, sollte schnell mal hinfahren.