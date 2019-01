Food Journal – Das Intervallfasten-Tagebuch zum Eintragen ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 9. Januar 2018.

Food Journal – Das Intervallfasten-Tagebuch zum Eintragen: Intervallfasten – so klappt’s! Dieses persönliche Tagebuch unterstützt bei der Organisation und Durchführung des Intervallfastens. Angelegt auf 8 Wochen lassen sich die Mahlzeiten, Fastenphasen und die eigenen Fortschritte eintragen. Inklusive Zeitplaner und Motivations-Tipps, die ein erfolgreiches Durchhalten garantieren! Dauerhaft schlank und gesund mit dem Intervallfasten-Tagebuch: schonend abnehmen und Körper und Geist etwas Gutes tun!

Ich selbst versuche seit diesem Jahr etwas abzunehmen und habe mir verschiedene Methoden überlegt die hilfreich sein können, eben auch um gesünder zu leben und da kam für mich das Intervallfasten absolut in Frage. Dieses Buch ist dabei sehr hilfreich, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Man hat täglich die Chance seine Essen einzutragen, hat dadurch einen besseren Überblick. Es ist aber auch Platz für seine Gedanken und Wünsche, sowie Erwartungen. So lernt man sich während der Zeit auch ein Stück weit selbst besser kennen. Wie gesagt, wenn man sich auf dieses Experiment einlässt ist das denke ich ziemlich wirksam, versucht es doch auch einfach mal.

Ein weiteres cooles Buch aus dem Verlag ist Food Journal – Der 90-Tage-Tracker: Mehr Bewegung, weniger Zucker und Alkohol, besser schlafen und einfach viel gesünder leben. An den guten Vorsätzen mangelt es nicht, nur an der Umsetzung. Mit diesem Tagebuch ist auch dies in Zukunft kein Problem mehr. denn mit dieser 90-Tage-Challenge lässt sich die bisherige Lebensweise und eingefahrene Gewohnheiten ändern und jeder kann zu einem neuen und gesünderen Ich finden. Das praktische Journal bietet viel Platz für ein tägliches Festhalten der Schlaf-, Trink- und Essgewohnheiten, Stimmungslagen, individueller Meilensteine und mehr. Gesunde Rezepten, die das Abnehmen erleichtern, sowie Motivations- und Lifestyletipps für den garantierten Erfolg runden das Erfolgskonzept ab. Auf der praktischen 90-Tage-Übersicht sieht jeder seine Fortschritte auf einen Blick, das Leseband markiert den aktuellen Challenge-Tag.

7,5 von 10 Fastentagen