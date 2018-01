Folter – Boris Karloff ist ein klassischer Horror Film mit u.a. Boris Karloff von Delta Music, aus dem Jahr 1968.

Folter – Boris Karloff: Er hat eine Kreatur geschaffen, jenseits der menschlichen Ethik und Vorstellungskraft – der vom Wahnsinn besessene Wissenschaftler Dr.Mantell… Dieses Ungeheuer braucht immer wieder frisches Menschenblut und der von unlöschbarem Wissensdurst gepeinigte Dr. Mantell ist nicht zu stoppen: Er entführt schöne, junge Frauen, die dann unter höllischen Qualen eingefroren werden, um seiner Kreatur das Leben zu erhalten. Sie werden seelisch und körperlich gepeinigt und erleiden ein unmenschliches Schicksal – in Dr. Mantells „Zone der Qualen“… Bald steht nichts mehr zwischen dem verrückten Wissenschaftler und seinem grauenhaften Ziel. Wer kann Dr. Mantell nun noch bremsen? Eine alptraumhafte Vision des Schreckens!

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, das ist einer der Filme, die oft den Verleiher wechseln und unter anderen Namen auch zu finden sind. Also aufgepasst, wenn ihr ihn schon habe, andere Namen waren u.a. Torture Zone und Chamber of Fear.Von der Qualität ist der Film eher mittelmäßig, damit meine ich das Bild und die Machart. Trotzdem hatte ich Spaß, denn ich stehe auf so Trashfilme aus den 60er Jahren. Wer das ebenso sieht wird mit diesem Film seine Freude haben, darüber hinaus kann ich Fans auch diese Box empfehlen, da ist der Film übrigens auch mit drauf.

Die Mega Sammeledition mit 20 Filmen auf einer Blu-ray! Kein lästiges DVD Wechseln mehr. Von der Qualität nicht gerade gut, aber Trash pur, für Fans. Aber auch total trashig ist der Film Church Tapes – Exorcism.

Nachdem Gail Bowers (Erica Roby) Eltern bei einem Unfall verstorben sind, lebt sie bei ihrer strenggläubigen Schwester (Noel Thurman) und ihrem Ehemann (Griff Furst). Sie will sich aber nicht dem fanatischen Glauben ihrer großen Schwester beugen. Mit ihrer Freundin Francie (Rebekah Kochan) beschwört sie nun die Geister ihrer Eltern, um dem Druck den ihre Schwester ausübt zu entkommen. Danach scheint alles so wie es vorher war, doch schon bald nimmt sie gravierende Änderungen an sich war und legt von nun an ein unberechenbares und gewalttätiges Verhalten an den Tag. Dies veranlasst einen Psychiater, sie mit sehr unorthodoxen Methoden zu behandeln. Er ist überzeugt davon, dass das Mädchen vom Teufel besessen ist und kontaktiert er einen katholischen Priester, der eine Teufelsaustreibung ausüben soll. Aber damit beginnt ein unvorstellbarer Alptraum…

5,5 von 10 Trashfilmen