Der historische Flughafen Köln am Butzweilerhof ist ein Buch aus dem Verlag Edition Steffan vom 22. November 2018.

Der historische Flughafen Köln am Butzweilerhof Philipp Robien

Herausgeber: Edition Steffan

Gebundene Ausgabe: 60 Seiten

Der historische Flughafen Köln am Butzweilerhof: Er war Deutschlands zweitgrößter Flughafen, das Drehkreuz im Westen, ein wichtiger Standort der Deutschen Lufthansa und ein Stück großer Kölner Zeitgeschichte: Der Butzweilerhof in Köln-Ossendorf, der historische Flughafen Kölns. Seine Geschichte ist zwar nicht ganz vergessen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung längst nicht mehr so präsent, wie es der damaligen Bedeutung eigentlich entsprechen müsste.

Für dieses Buch wurden zahlreiche, bislang unbekannte, historische Aufnahmen des Flughafens gefunden, die aus der Anfangs- und Blütezeit stammen. Die wegweisenden Gebäude aus den 1930er Jahren blieben lange Zeit unverändert erhalten. Der Autor dieses Buches hat die Gebäude in ihrer ursprünglichen Form noch umfassend fotografieren können. Sie werden in diesem Band erstmals veröffentlicht und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird die bewegte Historie des Flughafens noch einmal ausführlich erzählt. Dieses Buch dokumentiert ein wichtiges Kapitel Kölner Stadtgeschichte.

Ich bin im Allgemeinen großer Fan der Stadt Köln und über den Flughafen habe ich schon viel gelesen. Wahnsinn, wenn man daran denkt was aus einem der größten Flughafen Deutschlands über die Jahre geworden ist. Mich hat immer interessiert welchen Stellenwert dieser Flughafen in den 20er und 30er Jahren hatte, dieses Buch erklärt das nicht nur ganz wunderbar, es zeigt das auch anhand von vielen Bildern in einer wahnsinnig guten Qualität, wenn man mal bedenkt wie alt manche Aufnahmen schon sind. Ich kann euch nur empfehlen diesen teil der Stadtgeschichte einmal mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

9,5 von 10 Lufthansa Flugzeugen