Flucht ins Paradies ist ein Mehrteiler mit u.a. Marion Kracht, Peter Bongartz, Karin Anselm, Horst Bollmann und Erich Hallhuber aus dem Jahr 1955.

Flucht ins Paradies:Sandra Keller (Marion Kracht), eine junge Kinderärztin, beschließt, nach einer in die Brüche gegangenen Beziehung auszusteigen. Sie tritt die Flucht ins Paradies an. Ihr Ziel ist Samoa in der Südsee, wo sie fortan in einer Missionsstation arbeitet. Die Medizinerin opfert sich gemeinsam mit ihrem Onkel, Pater Guido (Horst Bollmann), für die Inselbewohner auf und erlebt aufregende, aber auch romantische Abenteuer …

Ich muss ehrlich sein, ich kannte diese Serie nicht von früher, erst jetzt wo sie auf DVD herausgekommen ist, habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Für mich ein Grund sie zu schauen war die Darstellerin Marion Kracht, die dem einen oder anderen vielleicht aus Diese Drombuschs bekannt sein dürfte als Tochter. Ich fand sie bei Drombusch so toll, eine meiner Lieblingsserien, so war es klar, dass ich hier rein schaue. Ihre Rolle hier spielt sie fantastisch, eine starke Frau, verletzlich, dennoch taff. Auch Peter Bongartz glänzt hier, ich bin richtig begeistert. Schade, dass das nur ein Dreiteiler war, da hätte ich gerne eine Serie davon gesehen. Schaut einfach selbst mal rein, so eine richtig tolle 90er Jahre Serie.

8,0 von 10 alten Serien