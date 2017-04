Flowers In The Dirt (Special Edition) von Paul McCartney: „Flowers In The Dirt“ ist eines der gefeiertsten Alben der 80er Jahre und wurde für mehrere Grammies und BRIT Awards nominiert. Ein Drittel des Albums schrieb McCartney zusammen mit Elvis Costello („My Brave Face“, „You Want Her Too“, „Don’t Be Careless Love“ und „That Day is Done“). In den Production Credits finden sich Namen wie Mitchell Froom, Trevor Horn, David Foster, Steve Lipson, Elvis Costello und Paul McCartney selbst. Der legendäre Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour ist auf „We Got Married“ zu hören und dank George Martins Steicherarrangements ist „Put It There“ eines der vielen Highlights des Albums.

Die langersehnte zehnte Veröffentlichung aus der mit mehreren Grammy Awards ausgezeichneten Paul McCartney Archive Collection steht nun fest: Am 24. März 2017 erscheint Pauls ursprünglich 1989 veröffentlichtes, internationales Nummer 1-Album „Flowers In The Dirt“. Es ist das neueste Soloalbum aus einem der berühmtesten und zeitlosesten Gesamtwerke der Welt, das hier in verschiedenen besonderen Formaten auf MPL/Capitol/Universal Music erscheint.

Wie schon die vergangenen Teile der Paul McCartney Archive Collection entstand auch „Flowers In The Dirt“ unter dem aufmerksamen Blick von Paul selbst.