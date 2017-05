Flossing: Richtig anlegen und wirksam üben: Sie spüren nach dem Joggen seit Kurzem ein Ziehen im Knie und wollen etwas dagegen tun? Sie möchten die Intensität Ihres Trainings steigern und dabei gleichzeitig Ihre Schwachstellen effektiv unterstützen? Dann verlassen Sie sich auf die wohltuende Kombination aus Faszienstimulation, Durchblutungssteigerung und mechanischer Schmerzüberlagerung, die Ihnen das Flossing bietet.

Mit dem Flossingband, dem neuen Trend aus der Physiotherapie, können Sie Gelenkschmerzen und -beschwerden ganz einfach und wirksam abbinden und so vor allem an den Körperregionen und Gelenken, die zu Verletzungen und Überlastung neigen, Ihre Trainingsergebnisse verbessern. Kay Bartrow, langjährig erfahrener Physiotherapeut und Erfolgsautor, zeigt Ihnen, mit welchen Flossinganlagen Sie Arm- Bein- und Hüftgelenke fit machen.

Ich beschäftige mich immer gerne mit Fitness das man auch zuhause machen kann, denn ich bin ehrlich gesagt nicht so der Mukkibuden-Gänger, sondern mache das viel lieber zuhause in meinen Vier Wänden. Daher hatte mich das Flossing interessiert, weil ich das bis vor kurzem noch gar nicht kannte und finde den Ansatz sehr gelungen, vor allem für alle ab 40+ denen hier und da schon mal was zwackt, denn im Grunde bindet man sich mit dem Flossing Band betreffende Region ab, was einen Schmerz lindern kann. Das ist wohl einer der Hauptgründe, zumindest der, warum ich mir das zulegen werde. Gerade wenn es um Knie oder Arme geht, unterstützt man durch das abbinden den Bewegungsapparat, das Bewegungen einfach besser gehen und umsetzbar sind. Ich kann euch, wenn ihr ebenso mit manchen Teiles eures Körpers Probleme habt und euch nicht traut zu trainieren diese Flossing Bänder empfehlen, bzw. erst einmal dieses Buch dazu um überhaupt einmal etwas darüber zu erfahren. Viel Spaß beim Trainieren.