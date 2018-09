Florida – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 29. August 2018.

Florida – Reiseführer von Iwanowski: Seine landschaftliche Vielfalt macht Florida zu einem der beliebtesten Reiseziele in den USA – und zwar das ganze Jahr über. Traumhafte Strände, eine tropische Inselwelt und Südstaatenflair, faszinierende Nationalparks und quirlige Metropolen wie Miami und Orlando bieten ideale Bedingungen für einen abwechslungsreichen Individualurlaub, der sich dank einer perfekten Infrastruktur sehr gut realisieren lässt. Die Freizeit- und Themenparks Floridas besitzen für viele Urlauber eine große Anziehungskraft: Deshalb werden Disney World und Co. auch ausführlich im Reisehandbuch beschrieben, wobei hier besonders ausführlich auf das Reisen mit Kindern eingegangen wird.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Detailierte Routenvorschläge für zwei- bis fünfwöchige Touren erschließen den gesamten Bundesstaat, Alternativrouten und Abstecher ermöglichen individuell abänderbare Streckenführungen. Eine tabellarische Übersicht über die Hauptdestinationen und -attraktionen mit Entfernungsangaben erleichtert die Reiseplanung.

8,5 von 10 wunderbaren Reisezielen