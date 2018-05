Floh am Po: Wenn Flöhe reisen, nutzen sie ganz einfach ein paar Hunderücken. Und je mehr es die bellenden Dauerläufer im Fell juckt, desto schneller hecheln sie der Urlaubssonne entgegen. Jeder Spieler versucht seinen Hund möglichst schnell zum Urlaubsort rennen zu lassen. Farbwürfel lassen die Flöhe von einem Fell zum anderen springen. Mit jedem weiteren Floh auf seinem Hinterteil, sprintet der „Reisehund“ rasanter. Mit etwas Glück tummelt sich gleich ein ganzer Flohschwarm am Po des eigenen Vierbeiners. „Floh am Po“ bringt schon für Kinder ab vier Jahren Leben in die Hütte. Dieses Kinderspiel bietet fortlaufend Erfolgserlebnisse und spornt an, nie aufzugeben.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 10. Juni 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.