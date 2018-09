Flensburg: Stadtführer ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 10. Juli 2018.

2 Bewertungen Flensburg: Stadtführer Christine Lendt

Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

Auflage Nr. 2 (10.07.2018)

Taschenbuch: 144 Seiten

Flensburg: Stadtführer: Neben seiner schönen Lage rund um einen idyllischen Hafen hat Flensburg eines der gefragtesten Wassersportreviere Europas vor der Haustür sowie eine Vielzahl historisch bedeutender Bauwerke, Museen und gepflegter Restaurants, aber auch interessanter Einkaufsmöglichkeiten.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Mitteldeutscher Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf Flensburg, das gar nicht so weit von mir weg liegt, ich es aber bis heute nicht geschafft habe die Stadt zu besuchen. Dieser kleine Reiseführer, der in jede Hosentasche passt, bietet beachtliches und hat so manchen Geheimtipp parat. Flensburg ist eines der Ziele, die ich wohl als nächstes besuchen werde, mit diesem Reiseführer lässt sich ein Besuch super planen, schaut unbedingt mal rein.

8,0 von 10 wunderbaren Reisezielen