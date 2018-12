Flashbacks of a Fool ist ein Film mit u.a. Daniel Craig, Harry Eden und Claire Forlani von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2008.

24 Bewertungen Flashbacks of a Fool [Blu-ray] Studio Hamburg Enterprises (14.12.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 109 Minuten

Daniel Craig, Harry Eden, Claire Forlani

Englisch, Deutsch

Flashbacks of a Fool: Der alternde Hollywoodstar und selbstverliebte Lebemensch Joe Scott, wohnt mit seiner persönlichen Assistentin Ophelia in Hollywood. Mit dem Tod seines besten Jugendfreundes Boots beginnt eine Rückblende in Joes Kindheit in einem kleinen Seebad im England der 70er Jahre. Er erinnert sich an seinen Jugendschwarm Ruth, die seine Liebe nicht erwiderte und später Boots heiratete; und auch Evelyn, die Freundin seiner Mutter, die ihn zu verführen versuchte, kehrt in seine Gedanken zurück. Aufgrund dieser Ereignisse verließ er seinerzeit England. Um sich seiner Vergangenheit zu stellen beschließt Joe, in seine Heimat zu reisen. Dort trifft er auch Ruth wieder, die trauernde Witwe von Boots.

Der Film selbst ist eher eine günstige Produktion, mit einer tollen Geschichte, die allerdings mit Schwächen umgesetzt wurde. Viele Szenen waren irgendwie weit hergeholt, andere wieder grandios untermauert mit toller Musik, die mich schon emotional berührt hat. Insgesamt macht der Film vieles gut, einiges aber auch nicht. Daniel Craig gefällt mir in seiner Rolle richtig klasse, er gibt dem Film das gewisse Extra, was ein Film braucht um mich zu überzeugen. Besonders für mich sind so kleine Szenen, wenn er aufs Meer hinausblickt, da schafft es der Film mich richtig zu begeistern. Auch wenn er in der Story Schwächen hat, kann ich euch empfehlen hier reinzuschauen, es lohnt sich doch.

7,5 von 10 Erinnerungen an die Jugend