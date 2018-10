Fitness für die Zellen mit Phytonährstoffen ist ein Buch aus dem Hans-Nietsch-Verlag vom 22. Oktober 2018.

Fitness für die Zellen mit Phytonährstoffen: Frische und naturbelassene pflanzliche Lebensmittel sind voller heilsamer Kräfte. Die wissenschaftliche Forschung erkennt immer mehr, dass es vor allem die Phytonährstoffe (auch sekundäre Pflanzenstoffe genannt) sind, die unsere Vitalität, Gesundheit und Regeneration fördern. Milan Hartmann stellt die wichtigsten und bekanntesten – Carotinoide, Chlorophyll, Quercitin, Phytoöstrogene, Flavonoide und noch einige mehr – in Kurzporträts vor und erklärt ihre Wirkungsweise in unserem Körper. Manche von ihnen reduzieren negative Effekte ungesunder Ernährung, schützen die Haut, fördern eine gesunde Darmflora, stärken die Augen, beugen Krebs oder Diabetes vor u. v. m.

Obwohl wir denken mögen, dass wir ausreichend Ballaststoffe, Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe zu uns nehmen, zeigen Studien doch, dass die übliche Ernährungsweise den Bedarf nicht in dem Maße abdecken kann, wie es empfehlenswert ist. Woran liegt das? Welche Empfehlungen gibt es und wie lassen sie sich effektiv umsetzen? Dieser Kompaktratgeber zeigt, wie wir in jeder Lebenslage ausreichend Pflanzenkost und sekundäre Pflanzensoffe in unsere Ernährung integrieren können. …mehr lesen

7,0 von 10 leckeren Rezepten