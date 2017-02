Fitness-Food: Sie trainieren regelmäßig im Fitnessstudio, spielen seit Jahren Handball oder bereiten sich auf den nächsten Stadtlauf vor – und möchten Ihre Ernährung gerne so auf das Training abstimmen, dass Sie das Optimale aus sich herausholen? Dann ist dieses Buch Ihr neuer idealer Trainingspartner. Je nach persönlichem Ziel – Fettabbau, Wettkampfvorbereitung, Ausdauersport oder Muskelaufbau – gibt es Rezepte, die Sie optimal mit Eiweiß versorgen und genau auf Ihre Ziele ausgerichtet sind: vom Fitmacher-Frühstück am Morgen über den handlichen Zwischensnack für die Sporttasche bis zum leckeren Hauptgericht. Und vieles ganz einfach und schnell zubereitet und zum Mitnehmen. Dazu das Wichtigste zum Thema Fitness-Ernährung und praktische Muster-Ernährungspläne, an denen Sie sich orientieren können. So sind Sie immer bereit für die nächste Challenge!

Ein richtig schön präsentiertes Buch. Bei mir ist es ja so, dass ich gerade bei Eiweisreicher Nahrung immer sehr kreativlos bin was Rezepte angeht. Ich habe auch nie Lust welche rauszusuchen, weil ich zum einen viel zu viel Arbeite und wenn ich dann noch trainiere kaum Freizeit über bleibt. Daher finde ich es immer klasse wenn es solche Bücher gibt wie dieses. Es hat sehr viele abwechslungsreiche Rezepte parat, sehr Eiweislastig, also perfekt geeignet, wenn man mal wieder trainiert oder auch mal etwas mehr trainiert, solche Phasen habe ich ja auch, wo ich jeden Tag wirklich viel mache. Um dies zu unterstützen machen diese Rezepte sinn, die ich also jedem, der täglich Sport macht sehr empfehlen kann.