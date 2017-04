Fit mit Faszientraining: Schmerzfrei und leistungsstark in Sport und Alltag: Faszien sind die Bindegewebshüllen um unsere Muskeln, deren Bedeutung allseits bekannt geworden ist, nicht nur bei Medizinern und Physiotherapeuten. Ein gesundes Bindegewebe ist fest und elastisch zugleich, garantiert die Belastbarkeit von Sehnen und Bändern, vermeidet schmerzhafte Reibereien in Hüftgelenken und Bandscheiben, schützt die Muskulatur vor Verletzungen und hält uns in Form. Christoph Delp stellt die effektivsten Übungen – mit der Faszienrolle sowie Stretchübungen – vor, um schmerzende Körperstellen zu behandeln und die Beweglichkeit zu verbessern und bietet erprobte Workouts für Alltag und Sport

Ich habe selten ein Trainingsbuch gesehen, wo Übungen so klasse erklärt waren wie in diesem. Sehr hochwertig, also nicht nur die Erklärungen, sondern vielmehr die Bilder. Hochauflösend, man kann jedes Detail sehen, dazu die Texte, die im Grunde beinahe hinfällig werden, weil die Bilder schon so gut sind. Die Übungen sind ebenfalls klasse, sehr schön ausgewählt und nicht zu schwierig, das ist also auch was für die Generation 50+, die die allermeisten Übungen ganz einfach nachstellen könnten. Gerade in dem Alter ist es dann auch ziemlich wichtig und man sollte seinem Körper dann schon ein paar Minuten am Tag gönnen.