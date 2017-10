Film Posters of the Russian Avant-Garde ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Film Posters of the Russian Avant-Garde: 250 sowjetische Filmplakate aus den 1920er- und 1930er-Jahren, geprägt von Fotomontage, Konstruktivismus und Dadaismus, eine Explosion an Kreativität, der erst der Sozialistische Realismus den Garaus machen sollte. Grelle Farben, dramatische Blickwinkel, kühne Montage-, Überblendungs- und Schnitttechniken und eine innovative Typographie – Sternstunden des Grafikdesigns von Avantgardisten wie Alexander Rodtschenko, den Sternberg-Brüdern und zahllosen anderen.

Zunächst muss ich einmal erwähnen, dass ich nicht verstehen kann, wie es der TASCHEN Verlag schafft ein solches Buch zu diesem Preis anzubieten. Das ist der absolute Wahnsinn, was es hier alles über den russisches Film der 20er Jahre zu entdecken gibt. Wissen ohne Ende und natürlich das um was es in erster Linie geht: Die Filmplakate, die in der Tat sehr kreativ sind. Wenn man sich heutige anschaut ist das beinahe langweilig, im Vergleich zu damals, denn in Russland haben sich richtige Künstler ans Werk gemacht, man muss die Poster auf sich wirken lassen, nicht wie heute. Hach, da kommt man ins Träumen, wäre es doch heute auch noch so…

8,0 von 10 Filmpostern