FIFA 19 ist ein Fußballspiel für die Xbox One von Electronic Arts (EA) aus dem Jahr 2018.

FIFA 19: Dank der Power von Frostbite liefert FIFA 19 ein meisterliches Spielerlebnis auf und neben dem Rasen. FIFA 19 präsentiert die prestigeträchtige UEFA Champions League, unvergleichliche Spielvarianten und umfangreiche Gameplay-Tools, die in jeder Spielsituation für perfekte Kontrolle sorgen. FIFA 19 beinhaltet das dramatische Finale der Alex Hunter-Story in The Journey: Champions, einen neuen Modus im überaus beliebten FIFA Ultimate Team und mehr. In FIFA 19 werden Champions geboren.

Wie jedes Jahr freue ich mich mit am meisten auf das neue FIFA. Ich habe dem Release richtig entgegen gesehnt. Denn auch in diesem Jahr hat EA sich einige Neuheiten einfallen lassen um FIFA noch weiter zu verbessern. Und wenn auch viele User sagen, dass die Neuheiten sich für den Preis nicht lohnen bin ich da anderer Meinung. Es sind die vielen Kleinigkeiten jedes Jahr, die einfach von Jahr zu Jahr mehr Spaß bringen.

In diesem Jahr hat man sich, wie gesagt, einiges einfallen lassen. So gibt es zum ersten Mal die Lizenzen für die UEAFE Champions League und die UEFA Euro League. Dadurch werden gerade diese Wettbewerbe im Karrieremodus noch interessanter. Zudem hat EA sich ein Active Touch System einfallen lassen, dass die Ballführung und Annahme noch gewaltiger und realistischer gestaltet. Gerade im Onlinespiel wird das den Unterschied ausmachen können. Auch die Kontrollen zum Torabschluss haben sich verbessert. Durch die Real Player Motion Technology entstanden weitere authentische Animationen. Mir ist das gleich bei Kopfbällen aufgefallen. Das ist sowieso eine Sache, die ich erwähnen muss. Ich bin der Spieler der über außen kommt mit großen Stürmern und das war all die Jahre immer Schwierig. In diesem Jahr hat sich das enorm verbessert und sieht vor allem auch realistischer aus.

Auch taktisch im Spiel hat sich einiges getan, so kann man mehrere Taktiken vor dem Spiel anpassen und so noch schneller auf verschiedenen Spielsituationen reagieren. Beispielsweise wenn man 1:0 führt in der der Karriere und der Gegner auf einmal Druck macht, dann kann man sofort eine defensivere Taktik wählen und die Spieler so auf die Positionen verschieben wie man es eben vorher angepasst hat.

Für mich aber das wichtigste ist der Storymodus. Man spielt nun im dritten Jahr die Karriere von Alex Hunter nach und dies funktioniert mittlerweile ganz anders als in den Vorgängern, denn nun kann man ihn, Danny Williams und seine Schwester durch die Karriere führen. Das ganze funktioniert so, das man in jedem Kapitel eine Zeitleiste hat in der man immer wieder zu den wichtigen Ereignissen einer der dreien wechseln kann und die Karriere bestimmen kann. Diese Ereignisse haben es in sich, die Entscheidungen sind dieses mal noch härter als in den Vorgängern.

Für mich hat FIFA dieses mal noch eine ordentliche Schippe draufgelegt und ich bin schwer begeistert. für Fußballfans ein absoluter Pflichtkauf.

10 von 10 Champions League Spielen