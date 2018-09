Fever Tree – Cocktails ist ein Buch von Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2018.

Fever Tree – Cocktails: It’s Gin O’Clock! Gin Tonic gehört zu den beliebtesten Dinks der Welt. Über 160 unterschiedliche Gin-Hersteller sind momentan auf dem Markt vertreten, doch ebenso wichtig für den Geschmack ist das Tonic-Water! Fever Tree gehört zu den erfolgreichsten Mixer-Marken weltweit. Ihre Tonic-Water und Ginger Ales werden aus sorgsam ausgewählten natürlichen Zutaten wie der Rinde des Chinarindenbaums (auch Fever Tree genannt), Ringelblumen oder Bitterorange hergestellt, auf jeglichen Einsatz von Süßungsmitteln oder Konservierungsstoffen wird verzichtet.

In ihrem Cocktailbuch versammeln die britischen Mix-Profis von Fever-Tree 125 geniale Drinks aus den besten Bars der Welt. Neben dem klassischen Gin Tonic findet sich auch der Basil Fizz, Campari & Tonic, Green Day und der Mango Highball. Ein Must-Have für alle Fans von Gin Tonic, Moscow Mule und Co. – let the night beGIN!

Genau so ein Buch habe ich gesucht, denn ich sitze öfter mal mit Freunden zusammen und suche da immer neue Ideen für Cocktails, bzw. Getränke im Allgemeinen, denn nur das Bier oder die Softgetränke sind auf Dauer etwas langweilig, man will seinen Gästen ja auch was besonderes bieten, was mit diesem Buch eindrucksvoll gelinkt. Kann ich euch sehr empfehlen.

8,5 von 10 leckeren Cocktails