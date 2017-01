Feuerwehrmann Sam – Achtung Außerirdische inkl. Gewinnspiel

Feuerwehrmann Sam – Achtung Außerirdische: Die Bewohner von Pontypandy sind in Aufruhr: Nachdem Norman Price von der Sichtung einer fliegenden Untertasse erzählt, taucht Buck Douglas, der berühmte Alienforscher, in der Stadt auf und gibt Tipps, wie sich die Außerirdischen am besten entdecken lassen. Der Star entfacht ein wahres Alien-Fieber bei den Bewohnern und so begeben sich alle auf die Suche nach den Außerirdischen. Die Unvorsichtigkeit der Abenteurer sorgt für so manches Unglück. Doch Feuerwehrmann Sam ist natürlich zur Stelle: Mit der Hilfe des neuen Bergrettungszentrums und dem neuen Einsatzhubschrauber „Wallaby 2“ kann er den Verunglückten helfen. Am liebsten würde Sam dem Spuk sofort ein Ende bereiten und so weitere Unfälle verhindern. Doch Norman und seine Detektivfreunde finden schließlich eine Spur der Besucher aus dem Weltraum. Aber ihr Fund bringt sie in große Gefahr. Es stellt sich die Frage: Was wollen die Außerirdischen in Pontypandy? Und kann Feuerwehrmann Sam das Rätsel lösen und den Kindern helfen?

Ich durfte den Film jetzt sehen und muss gestehen, dass ich den Feuerwehrmann Sam bisher nur vom Hörensagen kannte. Ich fand das was ich gehört habe aber immer ganz süß und dachte mir da schaue ich einfach selbst mal rein. Außerdem habe ich ein paar Kleinigkeiten für euch bekommen, die ich verlosen darf, aber dazu unten mehr. Ich fand die Animationen süß gemacht, nicht zu detailreich, also so, dass kleine Kinder nicht zu viel haben auf das sie achten müssen. Damit ist es extrem kindgerecht. Die Story war witzig, sogar hier- und da spannend und absolut sehenswert. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass so ein Kinderfilm so unterhaltsam sein kann, ich denke also dass es genau das richtige ist für Kleinkinder, eine spannende Story mit keiner Gewalt, dafür aber viel Phantasie.

In Pontypandy ist mächtig was los – nach vielen Jahren bekommt die Feuerwehr endlich eine neue, viel größere Feuerwache, die auch technisch auf dem allerneuesten Stand ist. Das muss natürlich groß gefeiert werden! Außerdem ergänzen zwei neue Feuerwehrleute die Mannschaft um Hauptfeuerwehrmann Steele und seinen besten Mann Feuerwehrmann Sam. Aber die entspannt-ausgelassene Stimmung wird jäh getrübt, als ein gewaltiger Hurrikan auf Pontypandy zurast. Der Starkregen lässt Strommasten umknicken, löst Erdrutsche aus und überschwemmt die Straßen. So werden auch die Kinder in der alten Mine eingeschlossen, als Penny dort mit ihnen auf Höhlenexpedition ist. Zu allem Unglück schlägt auch noch der Blitz in ein Gebäude der neuen Feuerwache ein, neben dem etliche volle Gasflaschen gelagert werden. Wenn sie das Feuer nicht stoppen können, könnte das eine verheerende Explosion verursachen. Und von Sam weit und breit keine Spur. Er wollte Penny und die Kinder holen und ist nun auch im Berg eingeschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Der Erste Feuerwehrmann Sam Kinofilm jetzt endlich als CD-Hörspiel erhältlich!

