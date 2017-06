Feuerstoss: In einem College fällt die junge Louise einem dem Arzt Dr. Trancer gespielten „mörderischen Streich“ zum Opfer. Ihr Bruder Tony, ein erfolgreicher Polizist, findet heraus, dass es sich um einen Giftmord handelte. Aber Zweifel bleiben und führen Tony auf eine wilde Jagd durch die zwielichtigen Kreise der Transvestiten und der Juwelendiebe, an deren Ende er ein erschreckendes Geheimnis um Louise aufdeckt.



Der Film ist drei Jahre älter als ich, also beinahe 40 Jahre alt und der damals schon in die Jahre gekommene Schauspieler lebt in der Tat immer noch, macht aber seit vielen Jahren keine Filme mehr. Feuerstoss ist so typisch 70er Jahre Action. Wirkt heute alles etwas trashig, aber eben mit Stil und guter Story, die vor allem gut umgesetzt wurde. Am besten war aber die Action, die war ebenso typisch 70er Jahre mit ein paar coolen Autostunts, die für damalige Verhältnisse schon echt aufwendig waren. Wer also gerne solche Art von Filmen schaut wird hier auf seine Kosten kommen, auch die Qualität war okay, wenn man mal bedenkt wie alt der Film eigentlich ist.

