Feders kleine Kräuterkunde: Das Essen liegt auf der Straße: Wer Jürgen Feder kennt, weiß: Das Essen liegt auf der Straße. Denn eine Menge Kräuter und Gewächse, die der Extrembotaniker auf Feld, Wald, Wiesen und auch auf dem Grünstreifen an der Ampel findet, sind essbar und eine Bereicherung für jeden Speiseplan. Viele Heilpflanzen an der Straßenecke warten nur darauf, als Tee oder Aufguss ihre wohltuende Wirkung zu entfalten. Jürgen Feder begleitet Sie auf Ihrem Weg durch die Stadt und übers Land und zeigt Ihnen leckere Pflanzen, an denen Sie sonst achtlos vorbeigingen.

Ich glaube die meistens von uns werden Jürgen Feder aus dem Fernsehen bei TV Total kennen. Ich hatte ihn damals schon im NDR gesehen und fand ihn gleich so witzig und sympathisch. Er hat diese coole Art an sich Menschen für etwas zu begeistern wovon sie sonst nur schwer zu begeistern sind. Beispielsweise diese ganzen Pflanzen, das ist nun nicht mein Lieblingsthema, wenn Jürgen Feder aber spricht, dann begeistert er mich dafür, dann will ich mehr wissen, er hat so eine tolle Art.

Ich war allerdings was dies Buch angeht eher am zweifeln ob er es schafft mich auch über den Text zu begeistern. Bevor ich lange rumrede: Er hat es geschafft. Die Art zu schreiben ist so witzig wie er redet, wenn es zb. heißt wie gut eine Blume riecht, die in einem Gebiet mit vielen Tieren liegt die alles vollköddeln. Den Unterschied zwischen Blume und Köddeln würde man merken heißt es dann weiter und das sind dann so Stellen bei denen ich lachen muss. Es ist herrlich, ein Buch über Kräuter das man in eins weglesen kann und die ganze Zeit heiter ist, das muss man dem Jürgen Feder erst einmal nachmachen.