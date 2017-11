FC St. Pauli Album: Unvergessliche Sprüche, Fotos, Anekdoten ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt von 2017.

FC St. Pauli Album: Unvergessliche Sprüche, Fotos, Anekdoten: Der FC St. Pauli, erfolgreichster erfolgloser Fußballverein der Welt: Eine Meisterschale wird er vielleicht nie gewinnen, und doch wird er von vielen Millionen geliebt. Sein Totenkopf wird auf Musikfestivals getragen wie ein Band-T-Shirt. In seiner Geschäftsstelle gehen internationale Kamerateams ein und aus und versuchen, das Geheimnis von ‚the most rock’n’roll club in the world‘ (FourFourTwo / UK) zu ergründen. Der FC St. Pauli ist ein Menschenmagnet, wie sein Stadion, wie sein weltbekannter Stadtteil. Er gewinnt Herzen und strapaziert Nerven, doch eines ist er nie: langweilig. In seiner über 100-jährigen Geschichte hat er aberwitzige Geschichten und markante Typen regelrecht angezogen.

Ich wohne ja in Norddeutschland, daher habe ich große Sympathien für den FC St. Pauli. Ich kann mich noch genau an die Zeit in der Bundesliga erinnern, als man u.a. Bayern München schlagen konnte. Damals gabs diese berühmten T-Shirts mit der Aufschrift „Weltpokalsieger Besieger“. Das hat Pauli damals gerettet, denn der Club war nie wirklich reich, oder gut, aber er hat eine Faszination auf mich ausgeübt wie kaum ein anderer. Mittlerweile hat man sich in der 2. Bundesliga gefestigt, das ist für den Club auch okay, erst diese Tage kam die Nachricht man hätte einen Überschuss von 1. Millionen EUR erwirtschaftet, passt doch super. Dennoch ist der Club immer mal wieder für eine Überraschung gut und dies Buch berichtet eben genau davon. Für Fußball-Fans ein MUSS.

7,5 von 10 Auftiegsfeiern