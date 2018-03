Faszination Schleich: Die Schleich Tiere und Figuren kannte ich bis vor kurzem kaum, doch begegnen sie mir immer wieder und ich frage mich was die Faszination ausmacht?

Faszination Schleich

Mit Schleich assoziierte ich bis vor kurzem so Schlümpfe Figuren aus meiner Kindheit, das Schleich mittlerweile sehr erfolgreich Fantasy Figuren, Ritter, Indianer oder auch Tiere, Pferde etc. verbreitet wusste ich nicht. Irgendwie hatte ich das kennengelernt durch meinen Vater, dessen Enkeltochter spielt damit und er sammelt richtig die Figuren. Erst dachte ich das ist ein bisschen verrückt, dann ist mir Schleich überall selbst begegnet. Überall findet man Aufsteller mit Figuren, die richtig hochwertig sind, wenn man sich diese mal etwas genauer anschaut. So voller Details, dass ich richtig neidisch darauf werde heute kein Kind mehr zu sein, mir hätte das glaube ich damals auch sehr gefallen. Besonders aber kleine Mädchen werden an den Pferden und Tieren ihren Spaß haben. Für eben diese habe ich auch diese Tage folgende Bücher entdeckt, die wie das Spielzeug, ebenfalls sehr hochwertig sind, das wäre doch was für eure Kinder?

Letzte Aktualisierung am 8.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

SCHLEICH® Horse Club – Das Geheimnis um Lakeside: Die vier Freundinnen Hannah, Lisa, Sarah und Sofia lieben ihre Pferde über alles. Der Lakeside Reiterhof ist ihr zweites Zuhause und der geheime „Horse Club“ ihre Mission. In einem alten Wohnwagen werden Pläne geschmiedet und abenteuerliche Geheimnisse gelöst. Das Lesebuch garantiert spannende Unterhaltung für pferdebegeisterte Mädchen ab acht Jahren. Die liebevoll gestalteten Illustrationen geben noch mehr Einblicke in die Welt des Lakeside Reiterhofs und seiner Bewohner.

SCHLEICH Horse Club - Spuren im Wald Emma Walden

Herausgeber: AMEET Verlag

Auflage Nr. 1 (01.03.2018)

Gebundene Ausgabe: 128 Seiten

Letzte Aktualisierung am 8.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

SCHLEICH® Horse Club – Spuren im Wald: Als Sarah und ihre Freundinnen Hannah, Lisa und Sofia die geheimnisvolle Horse Club-Landkarte finden, verfolgen sie ihre Spur. Und plötzlich verschwindet die trächtige Stallkatze Vanilla. Schon bald ahnen die vier Mädchen, dass etwas nicht stimmt, und versuchen fieberhaft, das Tier zu finden. Auch Sarahs Stute Mystery ist unruhig. Ist die Katze in Gefahr? Der dritte Teil der Horse Club-Reihe führt die vier Mädchen auf Spurensuche in den Peppertree-Wald, wo ein neues Abenteuer auf sie wartet. Junge Pferdefans ab acht Jahren dürfen sich auf Spannung, Überraschungen und natürlich ganz viel Spaß mit Pferden freuen. Der Lakeside-Hof und seine Umgebung erwachen mit liebevoll gestalteten Illustrationen zum Leben.

Letzte Aktualisierung am 8.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

SCHLEICH® Horse Club – Meine Freunde: Auf den liebevoll gestalteten Seiten dieses Freundealbums ist jede Menge Platz für die besten Freunde aus Schule, Sport und Freizeit. Ein besonderes Extra sind die Steckbriefseiten der vier Horse Club-Mädchen und ihrer Pferde. Hier erfahren Pferdefans ab sechs Jahren alles über die vier Freundinnen, ihre tierischen Begleiter und den Lakeside Reiterhof. Geburtstage sind im Geburtstagskalender bestens aufgehoben.

Letzte Aktualisierung am 8.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

SCHLEICH® Horse Club – Stickerbuch für Pferdefreunde: Mit diesem Stickerbuch kann man in die bunte Welt des Horse Clubs eintauchen und nach Lust und Laune Papier und Zimmer gestalten. Ob auf der Koppel, in den Ställen von Lakeside und dem geheimen Treffpunkt der vier Mädchen, dem alten Wohnwagen – überall darf geklebt und dekoriert werden. Mit dabei sind über 200 Sticker mit Pferdemotiven, die auch mehrfach verwendet werden können. Spannende Fakten rund ums Pferd und Reiten runden das Stickerbuch für wissbegierige Pferdefans ab sechs Jahren ab.

Letzte Aktualisierung am 8.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

SCHLEICH® Wild Life – Mein Tierentdecker-Buch: Wo lebt der Blauwal und wer legt sich zu den Gorillas unters grün schillernde Laubdach? In diesem Tierentdecker-Buch dreht sich alles um wilde Tiere auf der ganzen Welt, von den Savannen Afrikas über die Wälder Europas bis zum Eismeer der Arktis. Neugierige Forscher lernen auf jeder Bilderbuchseite neue Tiere kennen und können ihren Spuren durch wilde Irrgärten folgen. Auf jeder Doppelseite gilt es Labyrinthe mit atemberaubenden Illustrationen unberührter Natur und wilden Tieren zu durchqueren. Für stundenlanges Entdecken sorgen viele Informationen über die Tiere und ihr Leben. Ein Buch zum Staunen für Kinder ab fünf Jahren, das auch Erwachsenen Spaß macht.