Farm House Massacre: Ein junges Pärchen entscheidet sich dafür sein alltägliches Leben hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. Schon die Fahrt ist problematisch. Der Wagen landet im Graben und die zwei begeben sich zu einem nahegelegenen, isolierten Farmhaus in der Mitte vom Nirgendwo, wo das Pärchen schließlich gezwungen ist, sich eben jenen Geheimnissen zu stellen, vor denen es eigentlich entfliehen will. Doch damit nicht genug: Die wahre Gefahr stellen die mysteriösen Bewohner des Farmhauses dar, die ihre Folterinstrumente schon gewetzt haben.

Das Cover sieht klasse aus, als ich dann die Zusammenfassung gelesen habe musste ich schmunzeln. Rechtschreibfehler? Kontrolliert das niemand? Ich glaube das habe ich noch nie bei einem Film entdeckt und ich dachte mir sofort was kann das für ein Film sein, wo man einen solchen Fehler macht.

Die erste halbe Stunde fühlte ich mich bestätigt, denn da war der Film einfach nur langweilig. Dann ging es so ein bisschen los, er zeigte Potenzial, aber leider auch nicht sehr lange. Dann nach einer Stunde ging es etwas mehr zur Sache und dann wurde auch so langsam klar warum er FSK18 ist, wenn man das hübsche Auge einer Protagonistin sieht, das… ich will es euch aber nicht im Detail verraten. Ich fand die Story insgesamt total blödsinnig, aber der Grusel und SPlatter-Faktor durchaus okay, so kommen Fans von blutigen Filmen am Ende auf ihren Geschmack. Wer wirklich etwas gruseliges und beängstigendes sucht sollte vielleicht nicht unbedingt reinschalten, der Film ist, wie gesagt, eher etwas für Fans des blutigen Filmes.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★