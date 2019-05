Fang an zu führen: Eine Geschichte über Zweifel, Mut und Handeln ist ein Buch aus dem Metroplitan Verlag vom 7. Mai 2019.

Fang an zu führen: Eine Geschichte über Zweifel, Mut und Handeln: Viele Führungskräfte wären zwar gerne bereit, neue Wege zu beschreiten. Doch häufig fühlen sie sich alleine überfordert oder es fehlt ihnen schlicht der Mut, Veränderungen zuzulassen. Oftmals erfahren sie in ihren Unternehmen auch nicht die nötige Unterstützung, um neue Führungsansätze auszuleben.

Und die Mitarbeiter? Sie hören immer wieder von mehr Eigenverantwortung, neuen Arbeitswelten und einem Chef, für den Wertschätzung und Augenhöhe keine Fremdworte sind. Wird es aber mal schwierig oder rutscht das Unternehmen sogar in eine Krise, ist es mit Selbstbestimmung oder Entscheidungskompetenzen auf Mitarbeiterebene ganz schnell vorbei und die alten Führungsprinzipien werden wieder hervorgeholt.

Doch eine Rückkehr zu alten Führungstraditionen ist unmöglich: die Komplexität, die Schnelligkeit sowie die Unberechenbarkeit der Arbeitswelt sowie der nationalen und internationalen Märkte lassen sich nicht mehr umkehren . Die Führung, wie wir sie bisher kennen, steht an einem Scheideweg.

Und auf diesen steinigen Weg zur besseren Führungskraft schicken die Autoren in diesem narrativen Sachbuch ihren Protagonisten Gero Weinbauer, der sich an diversen Weichen immer wieder die entscheidende Frage stellt: Welche Führungskraft will ich wirklich sein?

In dieser Geschichte erfährt der Leser, was humanistische Führungshaltung bedeutet und wie sie in konkrete Handlung umgewandelt werden kann. Denn alle erlernten Methoden und Instrumente sind sinnlos, wenn es an der richtigen Haltung und Einstellung zum Thema Führung fehlt. Die Autoren legen Wert darauf, diese Erkenntnis mithilfe von Reflexionsfragen und den oftmals provokanten Dialogen mit den Protagonisten zu vermitteln. Zusätzlich bringen aktuelle und neue Methoden wie Beyond Leadership sowie Stärken- und Wertemanagement den entscheidenden Mehrwert.

Das Sachbuch Fang an zu führen! lässt den Leser an der Entwicklungsgeschichte einer Führungskraft teilhaben und zeigt damit sowohl erfahrenen als auch jungen Führungskräfte auf, um eine neue Perspektive und Einstellung zum Thema Führung zu finden.

Es ist die Kombination aus beschriebenen Methoden und einer ethischen Grundhaltung, die das Thema in einer völlig neuen Sichtweise darstellt. Denn: Die Zeit ist reif für einen neuen Umgang der Menschen untereinander, auch und besonders im beruflichen Kontext.

9,0 von 10 Führungskräften