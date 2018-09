Familienzeit: Die 365 besten Erzählandachten von Kiki, Timo, Gott & dir ist ein Kinderbuch aus dem Neukirchener Verlag vom 17. September 2018.

Familienzeit: Die 365 besten Erzählandachten von Kiki, Timo, Gott & dir: Bei den aufgeweckten Geschwistern Kiki und Timo ist immer was los! Dabei spüren sie ganz oft: Gott ist bei mir – im Baumhaus und im Urlaub genauso wie in der Schule, oder beim Spielen auf dem Pausenhof. An ihn kann man sich immer wenden! Mal mit Witz und einem Augenzwinkern, mal ernsthaft und überlegt beantwortet die Autorin die großen und kleinen Glaubensfragen, die sich nicht nur Kiki und T imo stellen. Wir haben die 365 schönsten Andachten zusammengestellt, sodass an jedem Tag des Jahres eine Geschichte erzählt werden kann. Abgerundet und verortet durch einen Bibelvers wird in den Geschichten deutlich: Glauben und Leben gehören zusammen – auch und gerade bei Kindern!

Ich bin ja nicht gläubig und kann im Grunde mit Gott nicht viel anfangen. Aber dieses Buch würde ich vermutlich meinen Kindern, wenn ich welche hätte, kaufen. Denn es kommt hierbei nicht darauf an ob man an Gott glaubt oder nicht. Diese Geschichten, für jeden Tag einen bringt euren Kindern viele wichtige Sachen bei. Man kann sich das so vorstellen: Es gibt jeden Tag kleine Geschichten mit einem Ende über das man mit seinen Kindern noch reden kann, wie etwa neidisch sein, Freude empfinden usw. So etwas seinen Kindern beizubringen eben nicht neidisch zu sein, ist sehr wichtig. Damit sollte man früh anfangen und dazu eignen sich dieses Buch mit seinen vielen Geschichten sehr.

8,5 von 10 lehrreichen Geschichten