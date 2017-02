Falco 60: Erstmals erscheint ein umfangreiches Gesamtwerk des Falken, welches sich dem Schaffen des größten Popstars im deutschsprachigen Raum auf einer Standard 2CD-, Premium 3CD-, Limited 2LP Vinyl-Edition und 2er DVD-Box widmet. Neben Falcos größten Hits „Rock Me Amadeus“, „Der Kommissar“, „Helden von Heute“, „Junge Roemer“, „Vienna Calling“ und „Jeanny“ beinhaltet die Standard 2CD-Edition Raritäten wie: „Alles im Liegen“, „Body Next To Body“ (Duett mit Brigitte Nielsen), „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“ und das posthum erschienene „Out Of The Dark“. Ein besonderes Highlight stellen dabei vier neue Remixe aktueller Österreichischer Künstler dar: Ogris Debris, Milo Mills, Ynnox und allen voran der international erfolgreiche Parov Stelar widmen sich FALCOs Songs auf ihre individuelle Weise.

Vor ein paar Tagen wäre Falco 60 geworden, zu diesem Ereignis gibt es nun dieses Album mit all seinen Hits und einigen neuen Remixen. Die Remixe waren okay, das sage ich als erstes kurz vorweg, am besten ist aber Falco im Original. Nichts geht über das Original, besonders bei Tracks wie Out of the Dark, da bekomme ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich es höre. Es ist alles dabei was man von dem Österreicher kennt und liebt, ein Album, dass im Grunde in keiner Sammlung und schon gar nicht bei Fans von Falco fehlen darf. Ich brauche euch nun auch nicht die Lieder aufzuzählen, ihr kennt Falco, hier weiß man was man hat, ein großartiger Künstler, der viel zu früh von uns gegangen ist.