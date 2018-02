Falco 60 (Deluxe) von Falco ist eine Compilation aus den besten Falco Tracks inklusive DVD von Sony Music vom 2. Februar 2018.

Falco 60 (Deluxe) von Falco: Vor 20 Jahren, genauer gesagt am 6. Februar 1998, verstarb Österreichs erfolgreichster Popstar bei einem Unfall in der Dominikanischen Republik. Als wäre es gestern gewesen, klingt seine Musik heute aktueller denn je. Nach dem medialen Hype anlässlich seines 60. Geburtstags im letzten Jahr ist am Ausnahmekünstler Falco im deutschsprachigen Raum erneut nicht vorbei zu kommen und sein Echo klingt noch weit darüber hinaus von UK über Finnland nach Amerika und Japan. Mit acht Studio-Alben, zwei Live-Alben und zahlreichen Zusammenstellungen beeinflusst Falco nach wie vor international die Musikgeschichte. Das ihm 2017 gewidmete Gesamtkunstwerk FALCO 60 verkaufte innerhalb weniger Wochen Platin in Österreich. Doch dem ist nicht genug!

Das ist wirklich nicht genug, jeder sollte diese geniale Scheibe haben. Ich sage das nicht nur so, ich bin wirklich richtig geflasht von diesem Album, dieser Compilation bestehend aus zwei CDs und einer DVD auf der das Donauinselfest 2017 drauf ist, ein Live-Auftritt der Falco Band mit bekannten Künstlern, die zusammen mit Videoaufnahmen von Falco seine größten Hits spielen. Genau das hat mich so umgehauen, ich habe wirklich bei fast jedem Track Tränen in den Augen gehabt, weil ich bin mit Falco aufgewachsen, er gehörte zu meiner Jugend und Kindheit, ich liebe seine Lieder und als ich 19 war ist es verstorben, viel zu früh. Diese CD ist der absolute Hammer, das hätte ihm gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Einziger kleine Punkt, da Konzert hätte es in HD auf Blu-ray geben müssen, dann wäre es rundum perfekt gewesen, aber das ist Kritik auf extrem hohen Niveau, ich gebe trotzdem die vollen Punkte, weil ich einfach selten mit einer CD und DVD so viel Freude hatte wie mit dieser.

