Fakt ab!: Die unglaublichsten Geschichten aus der Welt des Films: Klappe, und Action: zu den skurrilsten, lustigsten und überraschendsten Fakten der internationalen Film-Blockbuster und erfolgreichsten Fernsehserien unserer Zeit.

David Hain (YouTube: BeHaind) verrät in „Fakt ab!“ nicht nur alles Wissenswerte über die Lieblingsfilme der Deutschen (von A wie Avatar über S wie Sex and the City bis Z wie Zurück in die Zukunft), sondern überrascht ihn zugleich mit einem Feuerwerk an unnützem Wissen über eben diese. Mal als Kurz-Fact, mal anekdotisch nimmt er uns mit auf eine cineastische Zeitreise.

Ich kenne David Hain schon seit seiner Giga Zeit und mag ihn, ich finde ihn unterhaltsam und lustig, seine Art gefällt mir sehr, so kenne ich auch seinen YouTube Kanal und natürlich auch die Rubrik Film-Trivia, die mir als Film-Fan am besten gefällt. Er hat da immer wieder Fakten, die selbst ich noch nicht kenne und ich beschäftige mich sehr viel mit Filmen. So ist es kein Wunder, dass auch dieses Buch vieles beinhaltet, was mir neu war. Allerdings lebt sein Film-Trivia Format auch von ihm als Person, das ist das was man an diesem Buch vermisst, es steht zwar David Hain drauf, es ist aber kein David Hain drinnen, wenn ihr versteht was ich meine. Dennoch ist diese Faktensammlung, gerade für Filmfreaks, eine kleine Bibel und der Blick hinein lohnt sich sehr. Danke David Hain für viele gute Stunden Unterhaltung, nicht nur mit diesem Buch, sondern auch mit deinem Kanal.