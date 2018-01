Faisal Kawusi – Glaub nicht alles, was du denkst ist das aktuelle Programm des Comedian Faisal Kawusi von Sony aus dem Jahr 2018.

Letzte Aktualisierung am 22.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Faisal Kawusi – Glaub nicht alles, was du denkst: Faisal Kawusi, der sympathische Afghane von nebenan, erobert mit seinem ersten Soloprogramm „Glaub nicht alles, was du denkst“ die Bühnen der Republik. Selbstironisch, komisch, mit gedanklicher Schärfe und viel Humor geht es um die Vorurteile, die das junge Comedy Schwergewicht, jeden Tag umkreisen. „Ist das sein Bauch oder ein Bombengürtel?“ ist eine der Standardfragen, die sich die Menschen stellen.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Wenn ich ehrlich bin habe ich Faisal Kawusi erst kürzlich auf YouTube entdeckt, ich schaue einfach zu wenig Fernsehen und bekomme nichts mehr mit, ich habe mich gefragt, wie er so lange an mir vorbei gekommen ist, ist er ja nicht gerade unauffällig. Spaß beiseite, ich hatte dann mal geschaut und dieses Programm entdeckt, dass ich dann natürlich sofort haben musste. Ich hatte es mir heute angeschaut und muss ehrlich gestehen: Ich habe Tränen gelacht. Wirklich, Faisal Kawusi ist so witzig, selten habe ich über einen Künstler so lachen müssen, eigentlich noch nie so wirklich. Sein Humor ist der Knaller, manchmal selbstironisch und manchmal sehr böse. Das kommt dann gut, weil Faisal Kawusi ein sympathischer Typ ist, dem traut man so einen bösen Humor gar nicht zu, manchmal aber zündet er einen und der kommt dann volles Rohr an. Ich kann euch nur empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen, ihr werdet euch kaputtlachen, garantiert.

Ich war sogar so begeistert, dass ich unbedingt zu einem Live-Auftritt wollte, er tritt sogar in meiner Nähe auf in den kommenden Monaten, leider hat sich das Management nicht überzeugen lassen mich für einen Bericht an euch einzuladen, daher verzichte ich darauf hier die Termine zu veröffentlichen, kann euch aber empfehlen euch mal auf die Suche zu machen, sicher lohnt sich das auch, Karten habe ich mir gerade bestellt.

9,5 von 10 bösen Witzen