Fahrraddiebe ist ein Film mit u.a. Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Sergio Leone und Elena Altieri von Pidax Film aus dem Jahr 1948.

Fahrraddiebe: Rom, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem er endlich Arbeit als Plakatkleber gefunden hat, wird Antonio (Lamberto Maggiorani) sein dafür dringend benötigtes Fahrrad gestohlen. Zusammen mit seinem Sohn (Enzo Staiola) macht er sich auf die Suche nach dem Fahrraddieb. In Roms Armenvierteln herrschen aber eigene Gesetze. Am Ende keimt allerdings Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf …

Mit „Fahrraddiebe“ präsentiert Pidax ein Meisterwerk des italienischen Kinos aus dem Jahr 1948. Der international ausgezeichnete Film bringt die Situation im Italien der Nachkriegszeit ungeschminkt auf die Leinwand. Gefilmt an Originalschauplätzen, fasziniert Vittorio de Sicas Milieustudie immer noch durch ihre „menschliche Wärme und eine soziale Aussage ohne Sentimentalität“ (Film-Dienst). Einer der wichtigsten Filme des italienischen Neorealismus.

Ich fand den Film ziemlich interessant, weil man eben, wie oben geschrieben, diesen Einblick in das Italien der Nachkriegszeit bekommt, was ich so noch nie gesehen hatte. Aber da war eben nicht alles schlecht, auch wenn der Anfang das zunächst vermuten lässt. Hier bekommt man nicht nur eine schöne Geschichte, sondern lernt auch noch was geschichtliches, kann ich also sehr empfehlen.

7,5 von 10 Fahrrädern