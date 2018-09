F1 2018 Headline Edition ist ein Rennspiel von Codemasters aus dem Jahr 2018.

1 Bewertungen F1 2018 Headline Edition [Xbox One] [PEGI-AT] Das offizielle Formel 1-Videospiel der 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Enthält alle offiziellen Fahrer, Teams, Boliden und Strecken der Saison 2018 inkl. eines neuen erweiterten Karriere- und Multiplayer-Modus

Noch mehr F1-Ikonen aus der Formel-1-History

Die Erstauflage erscheint als exklusive Headline-Edition mit zwei Bonus Classic-Cars

F1 2018 Headline Edition: F1 2018 ist das offizielle Videospiel der 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP und beinhaltet den vollständigen Rennkalender der Saison 2018 mit allen Fahrern und Teams sowie allen 21 offiziellen Strecken. Gewinnen Sie die Weltmeisterschaft 2018 und brechen Sie alle Rekorde. Jede Menge zusätzliche Features sowohl online als auch offline, machen F1 2018 zum umfangreichsten und fesselndsten F1-Videospiel der Serie. Zeigen Sie wahren Sportsgeist oder stehen Sie lieber im Rampenlicht? Ob auf der Rennstrecke oder durch geschickten Umgang mit den Medien, Ihr Verhalten hat direkten Einfluss auf Ihre Formel-1-Karriere. F1 2018 überlässt Ihnen die volle Kontrolle.

Die Erstauflage von F1 2018 erscheint als exklusive Headline-Edition mit zwei legendären F1-Boliden: Den Brawn-BGP-001, (Jenson Button, Rubens Barichello) sowie den 2003er-Williams-FW25 (Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher).

Ich kann gar nicht mehr genau sagen welchen F1 Teil ich das letzte mal gespielt habe, auf jeden Fall liegt das schon einige Jahre zurück und so richtig begeistert, zumindest langfristig, hatte mich das nicht, daher wollte ich in den aktuellen Teil mal wieder reinschauen was sich so verändert hat und das ist ne ganze Menge. Die Rennen sind verdammt realistisch geworden, nicht nur optisch, sondern auch vom Fahrstil, was kein wunder ist, denn das Spiel verwendet reale F1 Daten der Strecken und so ist das Handling eine Wucht. Auch die vielen kleinen Details sind stark, wie Interviews oder das extrem hochwertige Nachbauen der einzelnen Strecken. Am schönsten ist aber die Grafik, das sieht schon fast wie im Fernsehen aus, es macht einfach ne Menge Spaß dies F1 Spiel zu spielen, selbst für mich, der so viel Formel 1 gar nicht mehr schaut. Ihr müsst unbedingt mal ein paar Runden fahren, das Spiel ist richtig gut geworden.

9,0 von 10 F1 Boliden