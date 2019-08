F Is For Family ist eine Netflix Serie von EDEL aus dem Jahr 2019.

F Is For Family: Amerika, 1973: Familienoberhaupt Frank Murphy genießt die Vorteile, die sich ihm als Mann im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so bieten. Dabei kollidieren seine Vorstellungen einer perfekten Welt jedoch immer öfter mit denen seiner Familienmitglieder. Ehefrau Sue emanzipiert sich, die drei Kinder rebellieren. Reichlich Zündstoff ist vorprogrammiert…

US-Comedy-Star Bill Burr seziert zusammen mit dem Produzenten von Die Simpsons eine Zeit, in der Männer noch echte Männer sein durften. Inspiriert von seiner eigenen Kindheit wirft er einen humorvollen Blick auf die US-Vorstadt in den wilden 70ern. Seine scharfsinnigen Beobachtungen sind mit einem anarchischem Witz ausgestattet und zeitlos aktuell. In den Sprechrollen brillieren neben Bill Burr zahlreiche Hollywood-Stars wie Laura Dern, Sam Rockwell und Justin Long.

Ich hatte von der Serie bisher noch nichts gehört und war ganz gespannt um was es sich da wohl genau handelt. Als die erste Folge lief, war mir schnell klar: Die Serie suchtest du jetzt durch. Ich fand das so unglaublich witzig und einfach nur derbe, das ich aus dem Lachen gar nicht mehr herausgekommen bin. Das ist genau mein Humor, es gab Stellen da musste ich so lachen, dass ich pausieren musste. Ich habe selten etwas so krass derbes und komisches gesehen, das ich euch diese Serie unbedingt empfehlen möchte, ich habe mich beinahe nass gemacht vor lachen.

9,5 von 10 defekten Fernsehern