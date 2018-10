Explorer Academy 1: Das Geheimnis um Nebula ist der erste Teil der Explorer Academy Reihe von der Hörverlag vom 8. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 16.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Explorer Academy 1: Das Geheimnis um Nebula: Der 12-jährige Cruz bekommt einen der begehrten Plätze an der Explorer Academy, einer exklusiven Schule für zukünftige Forscher und Entdecker. Dort hatte auch seine Mutter gearbeitet, bevor sie bei einem mysteriösen Laborunfall ums Leben kam. Cruz stürzt sich begeistert in die Welt der Academy voller gefährlicher Missionen und neuester Hightech- Instrumente. Zusammen mit seinen Freunden begibt er sich auf die Suche nach dem Vermächtnis seiner Mutter – einer sehr wertvollen chemischen Formel, an der auch gefährliche Gegner größtes Interesse haben.

“Hightech und gefährliche Abenteuer” heißt es bei diesem Hörbuch und mit Hightech geht es auch in den ersten Minuten los, da merkt man dann genau welcher Humor hier auch drinnen steckt, ich sag nur “Gefühlsbrille”. Der Anfang erinnert dann schwer an Harry Potter, die Parallelen sind auf jeden Fall da und man hat gerade am Anfang das Gefühl ein modernes Harry Potter zu hören. Im weiteren Verlauf wird das bestätigt, aber dennoch hat dieses Hörbuch ganz wunderbare eigene Ideen. Das alleine zu hören lohnt sich schon sehr, man könnte es auch lesen als Buch, aber dann würde man die Stimme von Stefan Kaminski verpassen, der hier in Hochform ist. Seine Stimme rundet das irgendwie ab und macht jede Sekunde Spaß zu hören. So kann man sogar echt lange am Stück hören, was zumindest bei mir bei Hörbüchern nicht so oft der Fall ist. Ein tolles Hörbuch, ein tolles Abenteuer, hört einfach selbst mal rein.

9,0 von 10 großen Abenteuern