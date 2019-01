Expedition Baikal – Mit dem Robur nach Sibirien ist eine Doukreihe von Studio Hamburg Enterprises (RBB Media) aus dem Jahr 2018.

Expedition Baikal – Mit dem Robur nach Sibirien: Expedition Baikalsee – Mit dem Robur nach Sibirien folgt den Spuren von sehnsuchtsvoller Faszination und großem Respekt, die das westeuropäische Bild von den eurasischen Weiten ausmachen. Die unendlichen russischen Wälder, der Ural, Sibiriens Weiten – immer definierte sich der Westen auch über die Andersartigkeit des Ostens.

Heute sind die Grenzen offen, ist so gut wie der letzte Winkel des ehemaligen Riesenreiches für jeden zu erkunden. Und auf den Straßen bewegen sich nicht mehr Reiterheere oder Panzerdivisionen, sondern lange LKW-Schlangen, viele Gebrauchtwagen und immer mehr neugierige Reisende. Sie erfahren von einem Land im dauernden Umbruch, jedoch ebenso von einer unglaublich weitherzigen, einladenden und lebendigen Alltagskultur der Menschen am Wegesrand.

Ich fand diese Dokureihe sehr interessant. Zum einen weil man so ein bisschen was von dieser Fahrt mitbekommt, wobei mir diese Beweggründe dahinter etwas zu kurz gekommen sind. zum anderen aber die vielen wissenswerten Dingen auf der Reise und an jeder Station. Sowas in der Art sehe ich immer gerne, weil man so einen schönen Querschnitt an Wissen bekommt von verschiedenen Orten, das ist etwas kurzweiliger. Kann man also sehr gut schauen ohne das man irgendein Interessensgebiet haben muss, also einfach mal generell interessant.

7,0 von 10 interessanten Orten