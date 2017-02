Exotische Stricktiere & Socken aus aller Welt

Exotische Stricktiere: Verschmust, verrückt & flauschig: Frech, einzigartig und vor allem unglaublich niedlich: Das sind unsere exotischen Stricktiere. Lernen Sie einen Strauß kennen, der vom Fliegen träumt, tanzen Sie mit dem Sifaka Cocolino die Nächte durch und verspeisen Sie mit Rattendame Roxy einen Riesenhaufen Spaghetti. Die pfiffigen Exoten machen garantiert Spaß. Gestrickt wird Reihe für Reihe und Runde um Runde. Am Ende hat sich der Aufwand gelohnt und heraus kommt ein liebenswerter, neuer bester Freund, der alle begeistern wird. Und ganz nebenbei, während die Nadeln klappern, lernt man liebenswerte Eigenschaften ganz außergewöhnlicher Tierarten kennen.

Socken aus aller Welt: Internationale Stricktraditionen: Die Stricksocke führt uns einmal um die Welt. ‚Andere Länder – andere Socken‘ ist hier das Motto, das durch die Strickkulturen verschiedenster Länder führt. Aus Pennsylvania kommen die farbenfrohen Kniestrümpfe, und aus Peru Socken aus Alpakawolle, in Neuseeland inspirieren Maori-Malereien zu absolut einzigartigen Mustersocken. Zu allen Anleitungen gibt es große, farbige Strickschriften, die den Strickreisenden geschickt Runde um Runde vom Schaft bis zur Sockenspitze führen. Die anspruchsvollen Muster sind so ganz einfach nachzuvollziehen. Und die detailverliebten Fotografien lassen einen von fernen Ländern träumen. Also tauchen Sie ein in ein spannendes Strickabenteuer, inspiriert von originellen Motiven und schönen Farben.

Strickt ihr gerne? Was ist so typisch fürs moderne Stricken? genau, Tiere aller Art, die es in Exotische Stricktiere: Verschmust, verrückt & flauschig auch zu Hauf gibt. Tolle Anleitungen, die es denen unter euch die Stricken können ganz einfach machen eines dieser tollen Tiere nachzustricken. Das kommt besonders bei kleinen Kindern gut an. Was bei Kindern im Allgemeinen nicht so gut ankommt sind Socken, dennoch braucht man sie und sie werden auf der ganzen Welt getragen. Das Buch Socken aus aller Welt: Internationale Stricktraditionen bietet dabei nicht nur einen Überblick über die Unterschiede der Socken in verschiedenen Kulturen, es bietet auch noch Anleitungen, die ebenso hervorragend gelungen sind, so könnt ihr also sofort loslegen.