Everyday Raw: Köstliche Rohkost für jeden Tag: Matthew Kenneys neues Buch präsentiert Rohkostgenuss für jeden Tag mit Rezepten aus frischen, regional und biologisch erzeugten Zutaten, die köstlich schmecken und gut für Körper, Seele und Umwelt sind. Der weltweit gefragte New Yorker Chefkoch und Restaurantbesitzer steht seit Jahren an der Spitze der Raw-Food-Bewegung und ist ein gern gesehener Gast in Talkshows. Der Autor mehrerer international erfolgreicher Kochbücher hat zu einer Revolutionierung der Rohkost-Esskultur beigetragen und beweist in EVERYDAY RAW aufs Neue mit köstlichen Smoothies, Salaten, Snacks und größeren Gerichten, dass Rohkost nicht gleich fad ist. Aromatische Gerichte wie Pad Thai, Pizza mit Tomaten, Basilikum und Mozzarella oder Gojibeeren-Soufflé und Schoko-Haselnuss-Torte werden jedem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Für mich ist das alles völlig neu gewesen. Also nicht, dass Rohkost grundsätzlich gesund ist und man beim Kochen wichtige Dinge zerstört. Ich habe mir aber nie darüber Gedanken gemacht welche Alternativen es gibt. Ich wusste bis heute beispielsweise nicht was ein Dörrautomat ist. Ich bin ganz überrascht und freue mich gerade, dass mich dieses Buch erreicht hat, denn ich finde das Thema spannend, weil es einfach eine Möglichkeit ist wirklich gesund zu essen, der Nachteil ist halt, dass viele Dinge sehr lange dauern, wie etwa Pfannkuchen. Man kann sich eben kaum etwas der leckeren Dinge „mal eben“ machen. Man muss das immer einen Tag im Voraus planen und das ist wohl auch der große Punkt warum es nicht mehrere Menschen probieren. Ich werde mir so ein Gerät jetzt zulegen, die sind teilweise sehr günstig hier zu bekommen, probierts doch auch einfach mal aus.