Eulen ist ein Buch über eben diese wunderschönen Tiere aus dem Konrad Theiss Verlag von 2017.

Eulen: Eulen zu fotografieren, ist nicht einfach. Man braucht viel Geduld und Einfallsreichtum, um die scheuen Raubvögel vor die Linse zu bekommen. Für die Porträts von über 50 Arten der sagenumwobenen Geschöpfe in diesem spektakulären Text-Bildband hat sich der preisgekrönte Fotograf David Tipling auf eine Reise um die ganze Welt begeben. Mike Unwins Texte ergänzen die atemberaubenden Aufnahmen mit spannenden Details über die Lebensweisen und Wesensmerkmale der Nachtschwärmer sowie über die Besonderheiten und Widrigkeiten ihrer Lebensräume.

Was macht die Eule für uns eigentlich so besonders? Ich musste da vor kurzem schon einmal drüber nachdenken als ich bei meinem Tätowierer saß und wartete. Da war eine Frau vor mir dran, die sich eine Eule hat aufs Bein tätowieren lassen. Ich überlegte damals schon was Eulen denn nun so besonders machen. Wahrscheinlich sind es die Legenden und Mythen die sich um diese Raubtiere drehen. Die Eule ist außerdem Verkörperung von Weisheit und Todesbote zu gleich.

Mit diesem Buch ist es den Autoren gelungen, den Leser am tatsächlichen Leben der Eulen teilhaben zu lassen, ohne ihre Symbolik zu entzaubern oder den Mythos zu zerstören. Dabei bietet es so wunderbare Bilder, auch ganz persönliche nahe Momente, wenn Eulen ihren Nachwuchs füttern beispielsweise. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen.

8,5 von 10 gefiederten Freunden