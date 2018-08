Escape Room: Knacke den Türcode und rätsel dich frei! ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 20. Juli 2018.

Escape Room: Knacke den Türcode und rätsel dich frei!: Escape Games oder auch Escape Rooms haben ihren Ursprung in Browserspielen und verbreiteten sich rasant über verschiedene Handy-Apps bis in die „reale Welt“. Heute gibt es in jeder großen Stadt mindestens einen Escape Room, in dem manim Team Rätsel lösen und so den Schlüssel zur verschlossenen Tür finden muss. Jetzt gibt es dieses Trendvergnügen auch in Buchform: Können Sie der 28-jährigen Enthüllungsjournalistin Candela Fuertes helfen aus einem mysteriösen Labyrinth zu entkommen? Schaffen Sie es in 60 Minuten die geheimen Pläne des Geschäftsmannes Castian Warnes zu enthüllen? Sie werden all Ihren Einfallsreichtum brauchen, um Rätsel, optische Täuschungen und Anagramme zu lösen, um schließlich sowohl dem Labyrinth als auch dem Buch zu entkommen. Der perfekte analoge Zeitvertreib in Bus, Bahn, der Mittagspause oder zuhause.

Kennt ihr noch diese Abenteuerspielbücher? Interaktive Bücher, weiß ich gar nicht ob es das heute noch gibt, die habe ich als Jugendlicher so gerne gespielt und war richtig angetan als ich dieses Buch gefunden habe. Das ist im Grunde so ähnlich, das Buch ist ebenfalls interaktiv und bietet dabei noch sehr viele Rätsel. Es macht richtig Laune das auszutüfteln und ich muss ehrlich sagen, dass manche Rätsel gar nicht so einfach sind, selbst mit den Hinweisen.

Wesentlich einfacher ist aber die Kids Version, Escape Room Kids: Löse die Rätsel der geheimen Bruderschaft: Lia hat eine seltsame Begabung: sie kann Türen öffnen. Aber sie ist keine Schlosserin und erst recht keine Einbrecherin. Die Türen, die sie öffnet, sind die von „mentalen Häusern“, in denen wir alle unsere Geheimnisse und Erinnerungen hüten. Die „Brüderschaft des Schlüssels“, eine Gruppe fortgeschrittener Türöffner, hat Lia angeboten, sich ihnen anzuschließen, aber zuerst möchten sie sich ihres Talents vergewissern. Kannst du Lia helfen? Du musst dazu Deinen Verstand, Deine Logik und Kreativität einsetzen. Der kreative Rätzelspaß für Schulhof, Zug, Flugzeug und lange Autofahrten!

8,5 von 10 Spaßigen Rätseln