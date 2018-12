Escape Plan 2 – Hades ist ein Actionfilm mit u.a. Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe und Wes Chatham von KSM aus dem Jahr 2018.

164 Bewertungen Escape Plan 2 - Hades [Blu-ray] New KSM (15.11.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 96 Minuten

Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe, Wes Chatham

Englisch, Deutsch

Escape Plan 2 – Hades: Der knallharte Sicherheitsexperte Ray Breslin (Sylvester Stallone) steht nach seinem berüchtigten Ausbruch aus La Tomb vor einer neuen, höchst riskanten Herausforderung: Aus seinem Team, das Hochsicherheitsgefängnisse weltweit testet, wird ein Mann vermisst. Shu Ren, einer von Breslins besten Männern, scheint gekidnappt worden zu sein und sich im H.A.D.E.S. zu befinden. So muss sich Breslin erneut in Gefangenschaft begeben, um Shu Ren aus diesem High-Tech-Super-Knast zu befreien.Dabei kann er auf die Unterstützung alter Gefährten wie Hush (50 Cent) zählen, aber wird das reichen, um dieser Hölle auf Erden zu entkommen?

2013 hatte ich euch bereits den ersten Teil vorgestellt. Wahnsinn wie die zeit vergeht. Ich musste gerade selbst nachschauen aus welchem Jahr der erste Teil kam. Ich fand den ersten Teil ganz okay und spannend und da ich sowieso alle Stallone Filme ansehe musste ich diesen auch schauen. Man muss ehrlich sagen, dass es schon krass ist, wie Stallone mit über 70 noch aussieht und sich vor allem bewegen kann, wenn es auch sehr lange dauert bis die Action mit ihm hier wirklich anfängt. Ehrlich gesagt ist er nur eta 15 Minuten zu sehen, was mich schon enttäuscht hat. Escape Plan 2 – Hades ist leider nicht die tolle Fortsetzung die ich erwartet hatte, sondern eher ein B-Movie mit Stallone in einer Gastrolle.

5,5 von 10 Gefängnisausbrüchen