Es gibt mehr: Wenn die Welt sagt, du kannst nicht, sagt Gott, du kannst ist ein Buch aus dem Grace today Verlag vom 19. Juni 2018.

Letzte Aktualisierung am 14.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Es gibt mehr: Wenn die Welt sagt, du kannst nicht, sagt Gott, du kannst: Denk an deine kühnsten Träume. Was sind deine verrücktesten Ideen, deine tiefsten Sehnsüchte, deine größten Pläne? Was hast du dich bisher keinem zu erzählen getraut und dir selbst kaum vorzustellen gewagt? In Es gibt mehr zeigt Brian Houston, dass das »Mehr«, nach dem du suchst, nicht von einem Mehr an Dingen, Geld oder Selbstverwirklichung kommt, sondern nur indem du mehr von Gottes Plan und Absicht für dein Leben entdeckst. Anhand seiner eigenen Geschichte zeigt Brian auf, wie du Gottes zielgerichtete Träume für dich ausleben kannst.

Ganz gleich, welche Triumphe du gefeiert oder Misserfolge du durchlebt hast ‒ Gott hält in deiner Zukunft mehr Gnade und Gunst für dich bereit. Er möchte deine Bestimmung über dein Vorstellungsvermögen hinaus erweitern, beginnend bei den Entscheidungen, die du heute triffst. Es gibt mehr inspiriert dich, nach den Sternen zu greifen, während deine Füße fest in der Wahrheit der Verheißungen Gottes verankert sind.

Letzte Aktualisierung am 14.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ich kann euch außerdem, wenn ihr an religiösen Themen interessiert seid das Buch Rückenwind für den Papst: Warum wir Pro Pope Francis sind empfehlen: Papst Franziskus steht seit seinem Schreiben »Amoris laetitia« über die Liebe in der Familie kirchenintern in der Kritik. Auf die Attacken gegen den Papst und das nachsynodale Schreiben reagiert die am 16.10.2017 gestartete internationale katholische Initiative »Pro Pope Francis« um den Wiener Pastoraltheologen Paul Zulehner und den tschechischen Soziologen und Religionsphilosophen Tomá Halík, die den Papst öffentlich unterstützt. Sie steht für eine pastorale Kultur, die sich an der Barmherzigkeit orientiert, für einen Weg, den die Kirche zusammen mit ihrem Papst einschlagen möge.