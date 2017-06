Erpressung – Wie viel ist deine Familie wert?: Seine Frau und sein Sohn werden auf irgendeiner dieser zahllosen einsamen Inseln verdursten, wenn Dr. Kevin Riley nicht 1 Million Dollar auftreibt. Aber die hat er nicht! Er ist doch bloß Arzt in einem Bezirkskrankenhaus und wollte einmal Ferien in der Karibik machen. Aber den Fischern, die die gestrandete Familie mit dem kaputten Motorboot gefunden haben, erscheint er als reicher Mann. Da muss sich was verdienen lassen! Mit aller Härte machen sie Riley den Ernst der Lage klar. Die Polizei ist wenig hilfreich, denn hier ist die Karibik, man ist schlecht ausgestattet und außerdem: Gibt es eigentlich Beweise für diese wilde Geschichte? Riley ist völlig auf sich allein gestellt …

Ich war wirklich sehr gespannt auf diesen Film, alleine schon wegen Barkhad Abdi, der mir in Captain Phillips schon so sehr gefallen hatte. In Captain Phillips hat er seine Rolle so überzeugend gespielt, der Wahnsinn. Auch in diesem Film Erpressung – Wie viel ist deine Familie wert? konnte er überzeugen, fast sogar noch ein wenig mehr, denn hier hat er nicht unbedingt den Knallharten gespielt, sondern auch ein bisschen eine andere Seite durchblicken lassen, eben die des perspektivlosen. Auch Eion Bailey hat mir gefallen, ihn kennt man aus dutzenden Serien hätte ich fast gesagt, er ist nicht wirklich einer der bekannten Darsteller, vom Typ her hat er mich sehr an Ryan Reynolds erinnert, vielleicht fand ich ihn deswegen so klasse.

Eion Bailey hat den Vater perfekt gespielt, man hatte die ganze Zeit das Gefühl es wäre authentisch, man würde vielleicht ähnlich handeln und das ist die große Stärke des Filmes, schaut unbedingt rein, es lohnt sich sehr, ein toller Thriller.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★